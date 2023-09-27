2 godine jamstva
Sisač Natural Response
2 komada
Duda s izuzetno brzim protokom
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Antikolikni ventil dizajniran je da drži zrak podalje od bebinog trbuščića tijekom hranjenja, kako bi se smanjile kolike i neugoda.
5.0
od 5
112
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
SVidic
27/09/2023
Hrvatska
Odlican odabir za bebe
Sisac omogucava bebi kvalitetnije hranjenje,pomaze kod bljuckanja i grceva.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY965 Sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY965 Sisač
Vevic
26/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Nejlepsi lahvicka
Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev
Prednosti
Material
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY965 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY965 Savička
Katpol
10/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Super savička
Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.
Prednosti
Tvar,dostatecny prutok
Mane
Nenasla jsem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY965 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY965 Savička
U usporedbi s prethodnim pakiranjem.
Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.