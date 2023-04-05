2 godine jamstva
Sisač Natural Response
2 komada
Sisač s brzim protokom
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Antikolikni ventil dizajniran je da drži zrak podalje od bebinog trbuščića tijekom hranjenja, kako bi se smanjile kolike i neugoda.
5.0
od 5
123
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Aylin1405
05/04/2023
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod ako kombinirate dojenje i bočicu Mlijeko ide jedino kad beba aktivno sisa, odlična imitacija dojke Sve preporuke 👌🏻
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač
Ana89
05/04/2023
Hrvatska
Spas za kombinirano hranjenje!
Dobili smo preporuku za ovaj proizvod budući da kombiniramo dojenje i hranjenje na bočicu i oduševljeni smo!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač
Mirna14
05/04/2023
Hrvatska
Sve preporuke
Odlicne dude za bocice pogotovo za majke koje kombiniraju dojenje i bocice. Imitira oblik grudi, a mlijeko izlazi samo dok beba aktivno pije. Sve preporuke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač
U usporedbi s prethodnim pakiranjem.
Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.