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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseSisač

SCY964/02

5
| (123) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci. Omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • Sisač Natural Response

  • 2 komada

  • Sisač s brzim protokom

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Dizajniran za smanjenje kolika i nelagode

Dizajniran za smanjenje kolika i nelagode

Antikolikni ventil dizajniran je da drži zrak podalje od bebinog trbuščića tijekom hranjenja, kako bi se smanjile kolike i neugoda.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

123

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

05/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod ako kombinirate dojenje i bočicu Mlijeko ide jedino kad beba aktivno sisa, odlična imitacija dojke Sve preporuke 👌🏻

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač

05/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Spas za kombinirano hranjenje!

Dobili smo preporuku za ovaj proizvod budući da kombiniramo dojenje i hranjenje na bočicu i oduševljeni smo!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač

05/04/2023

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke

Odlicne dude za bocice pogotovo za majke koje kombiniraju dojenje i bocice. Imitira oblik grudi, a mlijeko izlazi samo dok beba aktivno pije. Sve preporuke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY964 Sisač

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnim pakiranjem.

  2. Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.

  3. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.