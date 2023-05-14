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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseSisač

SCY962/02

4.9
| (42) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • Sisač Natural Response

  • 2 komada

  • Duda sa sporim protokom

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

42

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

14/05/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá náhrada za prso

Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.

Prednosti

Výborná náhrada za prso

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

Savicka

super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska

Prednosti

anatomicky velmi podobna

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší savička

máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch

Prednosti

dítě musí sát aby mléko teklo

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnim pakiranjem.

  2. Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.

  3. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.