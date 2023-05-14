2 godine jamstva
Sisač Natural Response
2 komada
Duda sa sporim protokom
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.9
od 5
42
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rosielina
14/05/2023
Česká republika
Skvělá náhrada za prso
Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.
Prednosti
Výborná náhrada za prso
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička
Verusm
13/05/2023
Česká republika
Savicka
super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska
Prednosti
anatomicky velmi podobna
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička
Veru12
13/05/2023
Česká republika
nejlepší savička
máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch
Prednosti
dítě musí sát aby mléko teklo
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY962 Savička
U usporedbi s prethodnim pakiranjem.
Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.