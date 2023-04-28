2 godine jamstva
Sisač Natural Response
2 komada
Duda s izuzetno sporim protokom
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.7
od 5
40
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lemuris
28/04/2023
Česká republika
Dio promocije
miminko se musí snažit:-)
Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.
Prednosti
věrohodně napodobuje prso
Mane
na žádné jsem nepřišla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička
Leny001
15/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Nejlepší savička
Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.
Prednosti
Materiál, tvar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička
Marie K.
08/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Ideální savička pro novorozence
Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.
Prednosti
silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička
U usporedbi s prethodnim pakiranjem.
Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.