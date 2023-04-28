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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseSisač

SCY961/02

4.7
| (40) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • Sisač Natural Response

  • 2 komada

  • Duda s izuzetno sporim protokom

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

40

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

28/04/2023

Česká republika

Česká republika

miminko se musí snažit:-)

Oblíbili jsme si savičku, protože občas dokrmujeme a oproti jiným savičkám se musí miminko snažit jako když saje z prsu, takže nemám strach že by prsa začalo odmítat :-) Savička se snadno vydává a zadává do závitu takže se snadno čistí. Jsme velice spokojeni.

Prednosti

věrohodně napodobuje prso

Mane

na žádné jsem nepřišla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička

15/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší savička

Měkký a pružný materiál, úžasný tvar, kombinujeme kojení a dokrmování. Dítě je spokojené, bez bolesti bříška.

Prednosti

Materiál, tvar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ideální savička pro novorozence

Ze začátku bylo pro syna těžké něco vycucnout, ale s každým dalším pokusem se to zlepšovalo. Je plně kojený, dostává však 3x denně malé množství mlíčka s fortifikací z lahvičky. Bála jsem se, jestli to nebude mít negativní vliv na kojení, opak je však pravdou. Tvar savičky velmi dobře simuluje tvar prsu, stejně tak nízký průtok má pozitivní vliv na saní z prsu. A jako bonus díky antikolikové funkci mimčo nenasaje nežádoucí vzduch! Jsme moc spokojeni a produkt doporučujeme.

Prednosti

silikonový materiál, tvar, nízký průtok, antikoliková

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY961 Savička

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnim pakiranjem.

  2. Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.

  3. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.