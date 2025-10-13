2 godine jamstva
Sisač Natural Response
Komplet različitih sisača
3 komada
Sisač sa srednjim protokom, sisač s brzim protokom, sisač s izuzetno brzim protokom
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.8
od 5
97
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ciaominn
13/10/2025
Hrvatska
Spas
Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963 Sisač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963 Sisač
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zaposlenik Philipsa
Savička Avent
[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička
Pavla0323
24/07/2023
Česká republika
Super savička, spokojenost
Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.
Prednosti
Tvar savičky, materiál
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička
U usporedbi s prethodnim pakiranjem.
Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.