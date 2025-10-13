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  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena
  • Svaka je beba jedinstvena

Philips Avent Natural ResponseSisač

SCY960/03

4.8
| (97) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svaka je beba jedinstvena
Ovaj vam paket pomaže da pronađete ritam koji najviše odgovara vašoj bebi i omogućuje jednostavne promjene tijekom bebinog razvoja. Dob je samo jedan od pokazatelja jer svaka beba ima vlastiti ritam pijenja.
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Pronađite ritam koji najviše odgovara vašoj

Svaka je beba jedinstvena

  • Sisač Natural Response

  • Komplet različitih sisača

  • 3 komada

  • Sisač sa srednjim protokom, sisač s brzim protokom, sisač s izuzetno brzim protokom

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Prirodno pijenje sa sisačem u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

97

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

13/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Spas

Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963 Sisač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963 Sisač

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zaposlenik Philipsa

Savička Avent

[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička, spokojenost

Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.

Prednosti

Tvar savičky, materiál

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY963/02 Savička

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Upozorenja

  1. U usporedbi s prethodnim pakiranjem.

  2. Na temelju globalne godišnje prodaje pakiranja sisača, uporabom neto mase plastične kutije sisača.

  3. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011.