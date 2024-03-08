2 godine jamstva
1 bočica
11 oz/330 ml
Sisač s brzim protokom
3+ mjeseci
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ventil za sprječavanje kolika dizajniran je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića, smanjujući kolike i neugodu.
4.8
od 5
177
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Misic25
08/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolje flasice i dude
Od pocetka koristimo vase flasice i dude i ni jednu drugu nije beba prihvatila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Stevovic85
29/02/2024
Hrvatska
Dio promocije
Philips Avent bočice
Ovaj proizvod se jedini ne usmrdi. Bočice su odlicne za odrzavanje. Duda bočice odlicno sjeda u bebina usta od najranijih dana pa sve do sada. Prakticna i odlicna. Sve pohvale.
Prednosti
Funkcionalne,lako odrzavanjep
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Roda59
29/02/2024
Hrvatska
Dio promocije
Natural reaponse sisač
Jako smo zadovoljni sa bočicama i sisačima. Naši blizanci jako vole ove bočice!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY906 Bočica za bebu
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011