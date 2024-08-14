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Novi

Philips Avent Natural ResponseBočica za bebu

SCY903/74

4.9

| (326) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Podržava bebin individualni ritam pijenja

Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.

Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Duda za srednji protok

  • 3-6 mjeseci

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodan izgled u obliku dojke

Prirodan izgled u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

326

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Bočica za 10

Od bebinog prvog dana imamo ove bočice i mogu reći da ih je maleni odmah prihvatio i brzo se naviknuo na njih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

Datum upotrebe 2023-07-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

Datum upotrebe 2023-07-14

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super lahev

Lahev nám vyhovuje, má dobrý tvar i velikost, zřetelně popsaná se super savičkou

Prednosti

Tvar

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev

Datum upotrebe 2023-03-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev

Datum upotrebe 2023-03-17

17/04/2023

Česká republika

Česká republika

Je lehoucka, krásně do malých ručiček.

Krásná, lehká lahvička. Ale je k ní savička s které naše dcera nechce pít.

Prednosti

Lehká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev

Datum upotrebe 2023-03-17

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev

Datum upotrebe 2023-03-17

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