Novi
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
1 bočica
9 oz / 260 ml
Duda za srednji protok
3-6 mjeseci
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.9
od 5
326
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Brensi41
14/08/2024
Hrvatska
Bočica za 10
Od bebinog prvog dana imamo ove bočice i mogu reći da ih je maleni odmah prihvatio i brzo se naviknuo na njih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
Datum upotrebe 2023-07-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
Datum upotrebe 2023-07-14
Katkalusa
17/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Super lahev
Lahev nám vyhovuje, má dobrý tvar i velikost, zřetelně popsaná se super savičkou
Prednosti
Tvar
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev
Datum upotrebe 2023-03-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev
Datum upotrebe 2023-03-17
Ajasever
17/04/2023
Česká republika
Dio promocije
Je lehoucka, krásně do malých ručiček.
Krásná, lehká lahvička. Ale je k ní savička s které naše dcera nechce pít.
Prednosti
Lehká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev
Datum upotrebe 2023-03-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903 Dětská lahev
Datum upotrebe 2023-03-17
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011