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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
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  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja
  • Podržava bebin individualni ritam pijenja

Philips Avent Natural ResponseBočica za bebu

SCY903/66

4.9
| (326) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin individualni ritam pijenja
Sisač Natural Response mlijeko otpušta samo dok beba aktivno pije. Bebe ga mogu piti u svojem ritmu, kao da su na dojci, što omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Važno je pronaći odgovarajući sisač.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke

Podržava bebin individualni ritam pijenja

  • 1 bočica

  • 260 ml / 9 oz

  • Duda za srednji protok

  • 3-6 mjeseci

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response ispušta mlijeko kada beba aktivno pije

Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.

Prirodan izgled u obliku dojke

Prirodan izgled u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

326

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Bočica za 10

Od bebinog prvog dana imamo ove bočice i mogu reći da ih je maleni odmah prihvatio i brzo se naviknuo na njih

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

19/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvodi

Zato jer su to po meni najbolji proizvodi i koristimo ih od prvoga dana do dan danas (troje djece)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

19/02/2024

Hrvatska

Hrvatska

avent bocica

Zadovoljna sam Aventovim proizvodima, beba ih prihvaca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu

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