2 godine jamstva
1 bočica
260 ml / 9 oz
Duda za srednji protok
3-6 mjeseci
Sisač Natural Response prati bebin prirodni ritam hranjenja i omogućuje jednostavno kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu. Sisač ima jedinstven otvor koji ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Kada zastane da proguta i udahne, protok mlijeka se pauzira.
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.9
od 5
326
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Brensi41
14/08/2024
Hrvatska
Bočica za 10
Od bebinog prvog dana imamo ove bočice i mogu reći da ih je maleni odmah prihvatio i brzo se naviknuo na njih
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
Leopard29
19/02/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolji proizvodi
Zato jer su to po meni najbolji proizvodi i koristimo ih od prvoga dana do dan danas (troje djece)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
malena88
19/02/2024
Hrvatska
Dio promocije
avent bocica
Zadovoljna sam Aventovim proizvodima, beba ih prihvaca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY903/01 Bočica za bebu
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011