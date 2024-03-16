2 godine jamstva
1 bočica
9 oz / 260 ml
Duda za srednji protok
3-6 mjeseci
Otvor na sisaču dizajniran je da ispušta mlijeko samo dok se beba hrani. Tako izbjegavate gubitak mlijeka bilo kod kuće ili u pokretu.
Ergonomsku bočicu lako je uhvatiti pod bilo kojim kutom za maksimalnu udobnost tijekom hranjenja. Lagano držanje malim i vašim rukama.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.8
od 5
171
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
16/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Recenzija za bočice naturali
Otkad imamo djete mi nemozemo sanjati da nemamo Avent bočice koliko smo toga promijenili pobacali Al Aventi još uvijek koristimo nakon 3 godine svake preporuke za vaše mališane ..jako čvrste bočice jako kvalitetne jako praktične
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Bartulko
12/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod mojoj bebi u potpunosti odgovara
Smatram da su Avent bocice vrlo kvalitetne i prikladne za djecu. Uz to pomazu protiv kolika.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Andrea30
12/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Odlican
Imamo izdajalicu, bocice, dudice sve od Philips avent i pre zadovoljni smo svime
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci