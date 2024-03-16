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  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
  • Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem

Philips Avent Natural ResponseBočice s ventilskim umetkom AirFree

SCY673/01

4.8
| (171) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem
Osigurava mirno, udobno hranjenje. Sisač Natural Response podržava bebin jedinstveni ritam pijenja, dok je ventilski umetak AirFree osmišljen za dodatnu zaštitu od kolika, nadutosti i refluksa. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke*

Teče poput dojke, pomaže u smanjenju problema s hranjenjem

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Duda za srednji protok

  • 3-6 mjeseci

Dizajn sisača bez kapanja sprječava prolijevanje i gubitak mlijeka

Dizajn sisača bez kapanja sprječava prolijevanje i gubitak mlijeka

Otvor na sisaču dizajniran je da ispušta mlijeko samo dok se beba hrani. Tako izbjegavate gubitak mlijeka bilo kod kuće ili u pokretu.

Jednostavan za držanje čak i malim rukama

Jednostavan za držanje čak i malim rukama

Ergonomsku bočicu lako je uhvatiti pod bilo kojim kutom za maksimalnu udobnost tijekom hranjenja. Lagano držanje malim i vašim rukama.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

171

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

16/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Recenzija za bočice naturali

Otkad imamo djete mi nemozemo sanjati da nemamo Avent bočice koliko smo toga promijenili pobacali Al Aventi još uvijek koristimo nakon 3 godine svake preporuke za vaše mališane ..jako čvrste bočice jako kvalitetne jako praktične

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

12/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod mojoj bebi u potpunosti odgovara

Smatram da su Avent bocice vrlo kvalitetne i prikladne za djecu. Uz to pomazu protiv kolika.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

12/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Imamo izdajalicu, bocice, dudice sve od Philips avent i pre zadovoljni smo svime

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY673 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

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Upozorenja

  1. Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci