2 godine jamstva
1 bočica
125 ml /4 oz
Duda sa sporim protokom
0-3 mjeseca
Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.
Ergonomsku bočicu lako je uhvatiti pod bilo kojim kutom za maksimalnu udobnost tijekom hranjenja. Lagano držanje malim i vašim rukama.
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
4.8
od 5
143
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mare 2007
14/08/2024
Hrvatska
Odlični proizvodi
Moja beba jedino hoće te bočice, mekana, dobrog oblika. (kupila od drugog proizvođača , ali nije ju prihvatila). Sada sam kupila sa ručkama i jako joj se sviđa.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Minnie210
05/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Odličan proizvod
Kako je beba od početka na AD mlijeku, bočicu koristimo od prvog dana, beba ju je odmah prihvatila i malo je reći da smo prezadovoljni. Zbog ventila koji sprječava gutanje zraka, prošli smo i bez grčeva. Sviđa mi se što sisač pušta mlijeko samo dok beba sisa, što sprječava rasipanje mlijeka. Jednostavno rečeno sretna beba - sretni roditelji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Mateja24
02/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Philips bočica!
Bočica vrhunske kvaliteta, ovu smo bočicu kupili u 12 mjesecu i oduševljeni a beba zadovoljna. Prije 5godina smo isto koristili Philips avent bočice i jos uvijek su postojane.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree
Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci