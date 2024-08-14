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  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
  • Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja

Philips Avent Natural ResponseBočice s ventilskim umetkom AirFree

SCY670/01

4.8
| (143) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja
Osigurava mirno, udobno hranjenje. Sisač Natural Response podržava bebin jedinstveni ritam pijenja, dok je ventilski umetak AirFree osmišljen za dodatnu zaštitu od kolika, nadutosti i refluksa. Važno je pronaći odgovarajući sisač. Dodatne informacije pogledajte u nastavku.
Pogledajte sve prednosti

Sisač koji funkcionira poput dojke*

Podržava bebin jedinstveni ritam sisanja

  • 1 bočica

  • 125 ml /4 oz

  • Duda sa sporim protokom

  • 0-3 mjeseca

Prirodan izgled u obliku dojke

Prirodan izgled u obliku dojke

Širok, mekan i fleksibilan sisač oponaša oblik i osjećaj dojke, pomažući bebi da sisa i udobno jede.

Jednostavan za držanje čak i malim rukama

Jednostavan za držanje čak i malim rukama

Ergonomsku bočicu lako je uhvatiti pod bilo kojim kutom za maksimalnu udobnost tijekom hranjenja. Lagano držanje malim i vašim rukama.

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

143

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

14/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlični proizvodi

Moja beba jedino hoće te bočice, mekana, dobrog oblika. (kupila od drugog proizvođača , ali nije ju prihvatila). Sada sam kupila sa ručkama i jako joj se sviđa.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

05/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Kako je beba od početka na AD mlijeku, bočicu koristimo od prvog dana, beba ju je odmah prihvatila i malo je reći da smo prezadovoljni. Zbog ventila koji sprječava gutanje zraka, prošli smo i bez grčeva. Sviđa mi se što sisač pušta mlijeko samo dok beba sisa, što sprječava rasipanje mlijeka. Jednostavno rečeno sretna beba - sretni roditelji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

02/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Philips bočica!

Bočica vrhunske kvaliteta, ovu smo bočicu kupili u 12 mjesecu i oduševljeni a beba zadovoljna. Prije 5godina smo isto koristili Philips avent bočice i jos uvijek su postojane.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCY670 Bočice s ventilskim umetkom AirFree

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Upozorenja

  1. Sisač Natural Response ispušta mlijeko samo kada beba aktivno pije. Bebe mogu piti, gutati i disati svojim prirodnim ritmom, kao na dojci