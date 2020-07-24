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  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe
  • Moj prvi komplet za njegu bebe

Obustavljeno

Philips AventKomplet za njegu bebe

SCH400/00

4.6
| (60) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Moj prvi komplet za njegu bebe
Naš komplet za njegu bebe SCH400 omogućava vam da se pobrinete za svog mališana. Potpun komplet uključuje precizan, udoban i brz digitalni toplomjer, aspirator za nos s mekim vrhom, četkicu za zube koja se natakne prst, komplet za njegu noktiju i kose.
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Brend br. 1 koji preporučuju mame diljem svijeta1

Potpun osnovni komplet za njegu beba

Moj prvi komplet za njegu bebe

  • Svi osnovni proizvodi za njegu bebe

  • Potpun komplet

  • Dječaci i djevojčice

Digitalni termometar s profesionalnom preciznošću*

Digitalni termometar s profesionalnom preciznošću*

Brzo, ugodno i precizno izmjerite bebinu temperaturu. Digitalni termometar ima profesionalnu preciznost*, a prilagodljiv vrh pruža dodatnu udobnost za vas i vašu bebu.

Kompaktni i organizirani komplet

Organizirani komplet pruža prostor za dodatne proizvode za njegu bebe, a istovremeno je kompaktan i praktičan za nošenje. Idealan je za putovanje i njegu bebe dok ste u pokretu.

Aspirator za nos s mekim i prilagodljivim vrhom

Aspirator za nos s mekim i prilagodljivim vrhom

Aspirator za nos pomaže otvoriti bebine dišne putove te joj tako pomoći da se osjeća i spava bolje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

60

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

24/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Set za sve

Set koji treba svaka mama male bebe sadrži sve šta je potrebno za njegu novorođenčeta a kasnije i bebe

Prednosti

Praktičnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCH400/00 Komplet za njegu bebe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCH400/00 Komplet za njegu bebe

12/08/2024

Magyarország

Magyarország

Gyengéd ápolás a babáknak!

A termékcsalád kiválóan alkalmas arra, hogy gondoskodjon a babák bőrének, körmeinek kíméletes és gyengéd ápolására.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Babaápolási készlet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Babaápolási készlet

11/07/2023

Polska

Polska

Najlepsze nożyczki

Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini 

  1. ±0,1 °C između 35 °C i 42 °C pri sobnoj temperaturi od 22 °C