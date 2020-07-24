2 godine jamstva
Obustavljeno
Svi osnovni proizvodi za njegu bebe
Potpun komplet
Dječaci i djevojčice
Brzo, ugodno i precizno izmjerite bebinu temperaturu. Digitalni termometar ima profesionalnu preciznost*, a prilagodljiv vrh pruža dodatnu udobnost za vas i vašu bebu.
Organizirani komplet pruža prostor za dodatne proizvode za njegu bebe, a istovremeno je kompaktan i praktičan za nošenje. Idealan je za putovanje i njegu bebe dok ste u pokretu.
Aspirator za nos pomaže otvoriti bebine dišne putove te joj tako pomoći da se osjeća i spava bolje.
4.6
od 5
60
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Maya1612
24/07/2020
Hrvatska
Set za sve
Set koji treba svaka mama male bebe sadrži sve šta je potrebno za njegu novorođenčeta a kasnije i bebe
Prednosti
Praktičnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCH400/00 Komplet za njegu bebe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCH400/00 Komplet za njegu bebe
Bébimama
12/08/2024
Magyarország
Gyengéd ápolás a babáknak!
A termékcsalád kiválóan alkalmas arra, hogy gondoskodjon a babák bőrének, körmeinek kíméletes és gyengéd ápolására.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Babaápolási készlet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Babaápolási készlet
Grzanka80
11/07/2023
Polska
Najlepsze nożyczki
Zestaw super! A najlepsze są nożyczki, rozpadły się na dwie części po 4 latach użytkowania. Mam syna z autyzmem i tylko tymi nożyczkami pozwala obcinać sobie paznokcie bo mówi ze przy nich go nie boli. Gdzie ja teraz znajdę takie drugie? Kupiliśmy dwie pary innych Marek i żadne nie są dobre!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCH400/30 Zestaw do pielęgnacji dziecka
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu provedenoj širom svijeta s 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majki i djece u 2023. godini
±0,1 °C između 35 °C i 42 °C pri sobnoj temperaturi od 22 °C