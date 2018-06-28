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  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija
  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija
  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija
  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija
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  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija
  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija
  • Kompaktna, učinkovita sterilizacija

Obustavljeno

Philips AventElektrični parni sterilizator 2 u 1

SCF922/01

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Kompaktna, učinkovita sterilizacija
Kompaktan i jednostavan za uporabu, električni parni sterilizator 2 u 1 tvrtke Philips Avent omogućava sterilizaciju standardnih bočica i bočica širokog grla u jednom koraku.
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Dizajn koji štedi prostor

Kompaktna, učinkovita sterilizacija

  • Ubija 99,9% štetnih bacila

  • Sterilizira u roku od 10 minuta

  • Prima 5 bočica tvrtke Philips Avent

  • Dizajn 2 u 1 štedi prostor

Dizajn sterilizatora 2 u 1

Dizajn sterilizatora 2 u 1

Učinkovito sterilizirajte bočice i dodatnu opremu tako da dude, poklopce i dude varalice stavite u priloženu malu košaru. Sterilizator ima i tanak dizajn koji neće zauzeti mnogo prostora.

Sterilan sadržaj do 24 sata ako ne otvorite poklopac

Sterilan sadržaj do 24 sata ako ne otvorite poklopac

Sterilizator će svoj sadržaj – bočice za bebe, pumpe za izdajanje itd. – održavati sterilnim do 24 sata ako ne otvorite poklopac.

Brzi ciklus i funkcija automatskog isključivanja

Brzi ciklus i funkcija automatskog isključivanja

Ciklus sterilizacije traje približno 10 minuta, nakon čega se automatski isključuje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/06/2018

România

România

Foarte bun

Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 