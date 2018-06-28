2 godine jamstva
Obustavljeno
Ubija 99,9% štetnih bacila
Sterilizira u roku od 10 minuta
Prima 5 bočica tvrtke Philips Avent
Dizajn 2 u 1 štedi prostor
Učinkovito sterilizirajte bočice i dodatnu opremu tako da dude, poklopce i dude varalice stavite u priloženu malu košaru. Sterilizator ima i tanak dizajn koji neće zauzeti mnogo prostora.
Sterilizator će svoj sadržaj – bočice za bebe, pumpe za izdajanje itd. – održavati sterilnim do 24 sata ako ne otvorite poklopac.
Ciklus sterilizacije traje približno 10 minuta, nakon čega se automatski isključuje.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Simona19Maro
28/06/2018
România
Foarte bun
Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.