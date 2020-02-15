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Obustavljeno

Philips AventPosude za spremanje svježe hrane

SCF876/02

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Lako spremanje svježih obroka

Dizajnirano za aparat tvrtke Philips Avent 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe. Bez napora pripremajte porcije, spremajte, odleđujte ili podgrijavajte hranjive obroke za bebe.

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robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Lako spremanje svježih obroka

  • 2 višekratne posude za spremanje hrane

  • Aparat za pripremu zdrave hrane za bebe

Jednostavno odleđivanje ili podgrijavanje spremljenih obroka

Jednostavno odleđivanje ili podgrijavanje spremljenih obroka

Dizajnirano za aparat tvrtke Philips Avent 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe. Bez napora odleđujte ili podgrijavajte spremljene obroke.

Spremite porciju odgovarajuće veličine za svoje dijete u razvoju

Spremite porciju odgovarajuće veličine za svoje dijete u razvoju

Spremite porciju odgovarajuće veličine za svoje dijete u razvoju.

Zabrtvljeni poklopci čuvaju okuse i svježinu

Zabrtvljeni poklopci čuvaju okuse i svježinu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum upotrebe 2020-01-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények

Datum upotrebe 2020-01-15

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék

Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper praktikus termék.

Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények

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Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 