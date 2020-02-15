Obustavljeno
Lako spremanje svježih obroka
Dizajnirano za aparat tvrtke Philips Avent 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe. Bez napora pripremajte porcije, spremajte, odleđujte ili podgrijavajte hranjive obroke za bebe.
2 višekratne posude za spremanje hrane
Aparat za pripremu zdrave hrane za bebe
Dizajnirano za aparat tvrtke Philips Avent 4-u-1 za pripremu zdrave hrane za bebe. Bez napora odleđujte ili podgrijavajte spremljene obroke.
Spremite porciju odgovarajuće veličine za svoje dijete u razvoju.
Zabrtvljeni poklopci čuvaju okuse i svježinu.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Timi0503
15/02/2020
Magyarország
Szuper
Szuper termék. Jó lenne ha lehetne külön kapni a méreteket
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum upotrebe 2020-01-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények
Datum upotrebe 2020-01-15
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Hasznos termék
Hozzátápláláshoz vettem és sokat használom őket. Praktikus és könnyen tisztítható. Kevés helyet foglal a hűtőben és megőrzi az ételek frissességét.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények
Bernadett9876543
19/01/2019
Magyarország
Szuper praktikus termék.
Mindenkinek ajánlom, aki a hozzátáplálást kezdi. Gyümölcsök, pépek tarolásához tokeletes.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF876/02 Avent Tároló edények
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.