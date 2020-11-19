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  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
  • Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe

Obustavljeno

Philips AventOsnovni aparat za pripremu hrane za bebu

SCF862/02

4.9
| (10) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe
Pripremite hranjive obroke za bebe u 3 jednostavna koraka: kuhajte na pari, miksajte, poslužite. Tehnologija pare koja cirkulira omogućuje ravnomjerno kuhanje kojim se zadržavaju okus, tekstura i tekućine za brzo i jednostavno miksanje. Pametni dizajn omogućuje manje koraka, za laku uporabu i čišćenje.
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robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Jednostavni koraci za zdrave obroke za bebe

  • Kuhajte na pari, miksajte i poslužite

  • Zdravo kuhanje na pari

  • Pojednostavljeno hranjenje

Jedinstven način zdravog kuhanja na pari

Jedinstven način zdravog kuhanja na pari

Kuhanje na pari zdravo je kuhanje. Naša tehnologija cirkuliranja pare omogućuje cirkuliranje pare odozdo prema gore, omogućujući ravnomjerno kuhanje svih sastojaka bez prokuhavanja. Bogatstvo okusa, tekstura i tekućine od kuhanja zadržavaju se za miksanje.

Jednostavno kuhajte na pari, miksajte i poslužujte zdrave obroke za bebu

Jednostavno kuhajte na pari, miksajte i poslužujte zdrave obroke za bebu

Ovaj aparat za pripremu hrane za bebu kombinira kuhanje na pari i miksanje, olakšavajući pripremu i posluživanje obroka za bebu. Počnite kuhanjem sastojaka na pari, a zatim jednostavno miksajte do željene gustoće i poslužite.

Od pirea do komadića, pogodno za sve faze odvikavanja od dojenja

Od pirea do komadića, pogodno za sve faze odvikavanja od dojenja

Od vrlo dobro izmiksanog voća i povrća do kombiniranja sastojaka kao što su meso, riba i mahunarke, pa sve do kreiranja tekstura s krupnijim komadima, ovaj aparat za pripremu hrane za bebu pojednostavljuje pripremu zdrave hrane za svaku fazu odvikavanja od dojenja.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

10

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Prednosti

Швидко та зручно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/03/2020

România

România

Provjereni kupac

Fiarte bun

Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe

Prednosti

Rapid

Mane

Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 