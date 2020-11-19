2 godine jamstva
Obustavljeno
Kuhajte na pari, miksajte i poslužite
Zdravo kuhanje na pari
Pojednostavljeno hranjenje
Kuhanje na pari zdravo je kuhanje. Naša tehnologija cirkuliranja pare omogućuje cirkuliranje pare odozdo prema gore, omogućujući ravnomjerno kuhanje svih sastojaka bez prokuhavanja. Bogatstvo okusa, tekstura i tekućine od kuhanja zadržavaju se za miksanje.
Ovaj aparat za pripremu hrane za bebu kombinira kuhanje na pari i miksanje, olakšavajući pripremu i posluživanje obroka za bebu. Počnite kuhanjem sastojaka na pari, a zatim jednostavno miksajte do željene gustoće i poslužite.
Od vrlo dobro izmiksanog voća i povrća do kombiniranja sastojaka kao što su meso, riba i mahunarke, pa sve do kreiranja tekstura s krupnijim komadima, ovaj aparat za pripremu hrane za bebu pojednostavljuje pripremu zdrave hrane za svaku fazu odvikavanja od dojenja.
Nagrade
4.9
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Prednosti
Швидко та зручно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Martie4
04/03/2020
România
Provjereni kupac
Fiarte bun
Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe
Prednosti
Rapid
Mane
Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.