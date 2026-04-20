ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje

Philips AventČašica s tvrdim usnikom

SCF804/03

4.3
| (42) Recenzije | 82% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otpornost na curenje, za uredno pijenje
Philips Avent čašica s usnikom My Grippy ima jedinstveni ventil i otporna je na curenje, što su majke i potvrdile! Ima protukliznu teksturu i poseban oblik za male ruke, što maloj djeci omogućuje da s pouzdanjem razvijaju vještine samostalnog pijenja.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Usnik izuzetno otporan na zagriz za zube u razvoju

Otpornost na curenje, za uredno pijenje

  • Čašica s usnikom My Grippy

  • 300 ml / 10 oz

  • 18+ mjeseci

  • 1 u pakiranju

Napredni ventil – pijenje bez curenja

Napredni ventil – pijenje bez curenja

Ništa se ne može mjeriti s dobrom avanturom. Samo pitajte svoje dijete. Dok je ono u pokretu, ova čašica za samostalno pijenje otporna na curenje pobrinut će se da pijenje bude uredno. Jedinstveni ventil omogućuje protok tekućine samo kada dijete pije, tako da ne morate brinuti o prolijevanju tekućina ili prevrtanju čašica. No nemojte nam vjerovati na riječ – 82% majki potvrdilo je da je ova čašica otporna na curenje*

Tvrdi usnik izuzetno otporan na zagriz, za zube u razvoju

Tvrdi usnik izuzetno otporan na zagriz, za zube u razvoju

Usnik My Grippy izuzetno je otporan na zagriz, što maloj djeci olakšava pijenje iz čašice za samostalno pijenje.

Manje dijelova – jednostavno sastavljanje i čišćenje (može se prati u perilici posuđa)

Manje dijelova – jednostavno sastavljanje i čišćenje (može se prati u perilici posuđa)

Philips Avent čašica s usnikom My Grippy sastoji se od svega nekoliko dijelova, što sastavljanje čini jednostavnim. Ima higijenski poklopac koji usnik održava čistim, a svi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa kako bi održavanje bilo praktičnije.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

42

Recenzije

82%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savrsena

Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi

Prednosti

Sigurna i pouzdana

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

14/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i kvalitetan proizvod

Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli

Prednosti

Kvaliteta i jednostavnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

08/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod!

Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Neovisna kućna testiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu, rujan 2013.