2 godine jamstva
Čašica s usnikom My Grippy
300 ml / 10 oz
18+ mjeseci
1 u pakiranju
Ništa se ne može mjeriti s dobrom avanturom. Samo pitajte svoje dijete. Dok je ono u pokretu, ova čašica za samostalno pijenje otporna na curenje pobrinut će se da pijenje bude uredno. Jedinstveni ventil omogućuje protok tekućine samo kada dijete pije, tako da ne morate brinuti o prolijevanju tekućina ili prevrtanju čašica. No nemojte nam vjerovati na riječ – 82% majki potvrdilo je da je ova čašica otporna na curenje*
Usnik My Grippy izuzetno je otporan na zagriz, što maloj djeci olakšava pijenje iz čašice za samostalno pijenje.
Philips Avent čašica s usnikom My Grippy sastoji se od svega nekoliko dijelova, što sastavljanje čini jednostavnim. Ima higijenski poklopac koji usnik održava čistim, a svi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa kako bi održavanje bilo praktičnije.
4.3
od 5
42
Recenzije
82%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dorke78
20/04/2026
Hrvatska
Savrsena
Izvsrna bocica koju moj malisan voli i prihvaca i stalno trazi
Prednosti
Sigurna i pouzdana
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
janica5
14/04/2026
Hrvatska
Dobar i kvalitetan proizvod
Najbolja bocica! Prihvacena od prvog srka. Nas malisan je oduvijek voli
Prednosti
Kvaliteta i jednostavnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
kukili07
08/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Odlican proizvod!
Moj mali obozava ovu bocicu,lijepo mu ide tekucina iz nje dovoljno tekucine stane laka je za rukovanje malom djetetu,a pristupacna cijenom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF804/03 Čašica s tvrdim usnikom
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Neovisna kućna testiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu, rujan 2013.