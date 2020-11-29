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  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje
  • Otpornost na curenje, za uredno pijenje

Philips Avent -Meka čašica s usnikom otpornim na zagriz

SCF802/02

4.3
| (43) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otpornost na curenje, za uredno pijenje
Philips Avent čašica s usnikom My Grippy ima jedinstveni ventil i otporna je na curenje, što su majke i potvrdile! Ima protukliznu teksturu i poseban oblik za male ruke, što maloj djeci omogućuje da s pouzdanjem razvijaju vještine samostalnog pijenja.
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Usnik otporan na zagriz za zube u razvoju

Otpornost na curenje, za uredno pijenje

  • Čašica s usnikom My Grippy

  • 300 ml / 10 oz

  • 9+ mjeseci

  • 1 u pakiranju

Napredni ventil – pijenje bez curenja

Napredni ventil – pijenje bez curenja

Ništa se ne može mjeriti s dobrom avanturom. Samo pitajte svoje dijete. Dok je ono u pokretu, ova čašica za samostalno pijenje otporna na curenje pobrinut će se da pijenje bude uredno. Jedinstveni ventil omogućuje protok tekućine samo kada dijete pije, tako da ne morate brinuti o prolijevanju tekućina ili prevrtanju čašica. No nemojte nam vjerovati na riječ – 91 % majki potvrdilo je da je ova čašica otporna na curenje*

Meki usnik otporan na zagriz, za zube u razvoju

Meki usnik otporan na zagriz, za zube u razvoju

Kada je u pitanju ugodno i lako pijenje, djeci treba usnik koji ne samo da je nježan za desni nego može i odoljeti zubima u razvoju. Čašica s usnikom My Grippy pruža oboje zahvaljujući mekom usniku otpornom na zagriz.

Poseban oblik i protuklizna tekstura

Poseban oblik i protuklizna tekstura

Vaše dijete počet će s pouzdanjem i neovisno piti u tren oka zahvaljujući dizajnu ove čašice koji omogućuje lako držanje. Njezin posebni oblik i protuklizna tekstura olakšavaju držanje malim rukama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

43

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/11/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Ideální pro roční dítě

Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.

Prednosti

Savička odolná proti rozkousání

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

25/04/2025

România

România

Super

Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.

Prednosti

Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Neovisna kućna testiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu, rujan 2013.