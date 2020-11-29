2 godine jamstva
Čašica s usnikom My Grippy
300 ml / 10 oz
9+ mjeseci
1 u pakiranju
Ništa se ne može mjeriti s dobrom avanturom. Samo pitajte svoje dijete. Dok je ono u pokretu, ova čašica za samostalno pijenje otporna na curenje pobrinut će se da pijenje bude uredno. Jedinstveni ventil omogućuje protok tekućine samo kada dijete pije, tako da ne morate brinuti o prolijevanju tekućina ili prevrtanju čašica. No nemojte nam vjerovati na riječ – 91 % majki potvrdilo je da je ova čašica otporna na curenje*
Kada je u pitanju ugodno i lako pijenje, djeci treba usnik koji ne samo da je nježan za desni nego može i odoljeti zubima u razvoju. Čašica s usnikom My Grippy pruža oboje zahvaljujući mekom usniku otpornom na zagriz.
Vaše dijete počet će s pouzdanjem i neovisno piti u tren oka zahvaljujući dizajnu ove čašice koji omogućuje lako držanje. Njezin posebni oblik i protuklizna tekstura olakšavaju držanje malim rukama.
4.3
od 5
43
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Omas
29/11/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Ideální pro roční dítě
Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.
Prednosti
Savička odolná proti rozkousání
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání
RoxanaElena
25/04/2025
România
Super
Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.
Prednosti
Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Neovisna kućna testiranja u Ujedinjenom Kraljevstvu, rujan 2013.