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Veća praktičnost za obroke tijekom putovanja
Putni pribor za hranjenje Philips Avent sadrži veliku posudu za hranjenje s odjeljcima, dva mala spremnika koja se mogu odvojiti, integriranu žlicu za prelazak na krutu hranu i podlogu koja sprječava prolijevanje. Savršen je suputnik za svaku majku na putovanju.
Putni komplet
Putni komplet za hranjenje tvrtke Philips AVENT sadrži veliku posudu za hranjenje s odjeljcima i dvije male pojedinačne posude s poklopcima koje se mogu odvojiti, a idealne su za međuobroke ili manje porcije
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5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Małgosia13
09/12/2014
Polska
Wygoda i funkcjonalność
Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
AgaCh
06/12/2014
Polska
Szczerze polecam.
Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.