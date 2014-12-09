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Obustavljeno

Philips AventAVENT Putni komplet za hranjenje, 6+ mjeseci

SCF724/00

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Veća praktičnost za obroke tijekom putovanja

Putni pribor za hranjenje Philips Avent sadrži veliku posudu za hranjenje s odjeljcima, dva mala spremnika koja se mogu odvojiti, integriranu žlicu za prelazak na krutu hranu i podlogu koja sprječava prolijevanje. Savršen je suputnik za svaku majku na putovanju.

Pogledajte sve prednosti
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robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Optimiziran za hranjenje na putovanju

Veća praktičnost za obroke tijekom putovanja

  • Putni komplet

Putni komplet za hranjenje

Putni komplet za hranjenje tvrtke Philips AVENT sadrži veliku posudu za hranjenje s odjeljcima i dvije male pojedinačne posude s poklopcima koje se mogu odvojiti, a idealne su za međuobroke ili manje porcije

Siguran poklopac koji sprječava prolijevanje i održava posudu higijenski čistom

Siguran poklopac koji sprječava prolijevanje i održava posudu higijenski čistom

Uključuje integriranu žlicu za prelazak na krutu hranu i upijajuću podlogu

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

09/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i funkcjonalność

Jestem bardzo zadowolona duży pojemnik z podziałką, 2 małe pojemniki, pozwalają na przygotowanie zdrowego posiłku na długą drogę. Mata z przyssawkami oraz pokrywki, zapobiegają rozlewaniu i utrzymują pojemnik w czystości. Dodatkową zaleta jest to, że można go myć w zmywarce, gorąco polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

06/12/2014

Polska

Polska

Szczerze polecam.

Produkt bardzo praktyczny. Niezastąpiony w wyprawach z dzieckiem. Szczerze polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF724/00 Podróżny zestaw Avent do karmienia, 6m+

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Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 