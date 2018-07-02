2 godine jamstva
Obustavljeno
Prilagođava se djetetovom zahvatu i njegovim prehrambenim potrebama tijekom rasta
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anca1234
02/07/2018
România
Suuuper
O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!
Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
siklop
02/01/2017
България
Provjereni kupac
Добър продукт
Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +
Roxana22
29/06/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.