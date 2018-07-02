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  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje

Obustavljeno

Philips AventAVENT prilagodljiva žlica za učenje, 6+ mjeseci

SCF722/00

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
Prilagodljiva žlica za učenje Philips Avent posebno je dizajnirana kako bi vašem djetetu pomogla da nauči samostalno se hraniti. Ima savitljivu dršku i vrh koji se može prilagoditi ovisno o djetetovom zahvatu i njegovim razvojnim potrebama tijekom rasta.
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robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Pomaže djetetu u razvoju vještina samostalnog hranjenja

Potiče hranjenje kroz zabavno učenje

Bebina prva žlica za samostalno hranjenje

Podesiva drška i vrh žlice

Prilagođava se djetetovom zahvatu i njegovim prehrambenim potrebama tijekom rasta

Savršena za male ruke – idealna za samostalno hranjenje

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/07/2018

România

România

Suuuper

O super lingurita,cu adevarat flexibila si moale,perfecta pentru inceperea diversificarii,bebe nu se loveste la gingii si nici nu scartie pe dintisor!!

Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

02/01/2017

България

България

Provjereni kupac

Добър продукт

Единствен недостатък можеше да идва с кутийка за съхранение.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Огъваща се лъжичка за приучаване Avent, 6 м +

29/06/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Materiale f bune. Nu am utilizat neaparat funcția de îndoire. Bebe o adora

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF722/00 Lingura învăţare Avent, peste 6 luni

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Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 