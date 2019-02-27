ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
  • Potiče hranjenje kroz zabavno učenje

Obustavljeno

Philips AventKomplet za hranjenje male djece, 6+ mjeseci

SCF716/00

4.9
| (16) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Potiče hranjenje kroz zabavno učenje
Komplet za hranjenje Philips Avent SCF716/00 prilagođen uzrastu vašeg djeteta
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

robna marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Komplet za hranjenje male djece

Potiče hranjenje kroz zabavno učenje

  • Ne sadrži BPA

Osmišljeno u suradnji s vodećim dječjim psihologom

Osmišljeno u suradnji s vodećim dječjim psihologom

0% BPA

Lako čišćenje, može u str. za pr. pos.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

16

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

06/07/2018

Česká republika

Česká republika

Prakticke nadobi pro batole

Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Aranyos minták, remek kialakítás

Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.

Prednosti

minták és a csúszísgátlós alj

Mane

nincs

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Avent Étkezési szett

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Avent Étkezési szett

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 