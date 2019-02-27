2 godine jamstva
Obustavljeno
Ne sadrži BPA
4.9
od 5
16
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Puzzlik1
27/02/2019
Česká republika
rozhodně doporučuji
Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Tesym
06/07/2018
Česká republika
Prakticke nadobi pro batole
Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+
04/12/2020
Magyarország
Aranyos minták, remek kialakítás
Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.
Prednosti
minták és a csúszísgátlós alj
Mane
nincs
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Avent Étkezési szett
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF716/00 Avent Étkezési szett
Na temelju internetskog anketnog upitnika o zadovoljstvu potrošača provedenog na globalnoj razini 2024. godine u kojoj je sudjelovalo 8 139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.