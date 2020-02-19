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  • Idealno za novorođenčad
  • Idealno za novorođenčad

Obustavljeno

Philips AventSisač Natural

SCF657/27

5
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Idealno za novorođenčad
Sisač Natural First Flow tvrtke Philips Avent s manjim otvorom pruža bolje kontroliranu brzinu protoka, dok je meka tekstura sisača sličnija dojci.
Pogledajte sve prednosti

Mekši sisač sa sporijim protokom

Idealno za novorođenčad

  • 2 komada

  • Protok za početnu uporabu

  • 0 mjeseci

Duda koja ne sadrži BPA

Duda koja ne sadrži BPA

Ova duda napravljena je od silikona – materijala koji ne sadrži BPA (sukladno EU direktivi 2011/8/EU)

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg cuki zavar nélkül

Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi

Prednosti

Könnyen tisztítható, szereti a babám

Mane

Nincs ilyen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej

07/05/2019

România

România

Preferata bebelusei

Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

29/06/2018

România

România

Folosim cu incredere produse Philips Avent.

Acum avem deja 1 an si 8 luni,dar încă de la început am folosit produse Philips Avent.Sunt foarte mulțumită de cum a decurs hranirea la biberon..cu tetinele natural..si acum folosim si cănuța, a fost o trecere usoara si plăcută pentru fetița mea!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011