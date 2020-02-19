2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Protok za početnu uporabu
0 mjeseci
Ova duda napravljena je od silikona – materijala koji ne sadrži BPA (sukladno EU direktivi 2011/8/EU)
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
5.0
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Brigi83
19/02/2020
Magyarország
Cumisüveg cuki zavar nélkül
Már 6 hónapos a babám, de potlashoz még mi dug ezt használjuk :) nagy evő, egyszer nem bírom vacsira a 3 deci tejet biztosítani egyszerre, így amit napközben fejek, megeszi szopi előtt. Semmi karos következményeit nem hozott, szuper etetőcumi
Prednosti
Könnyen tisztítható, szereti a babám
Mane
Nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Natural cumifej
CataMari
07/05/2019
România
Preferata bebelusei
Este nemaipomenita, fetita mea doar cu astfel de tetina primeste lapte. Este din material moale, se utilizează foarte usor si curge lent, astfel incat sa nu se inece. Recomand cu drag!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Alina18
29/06/2018
România
Folosim cu incredere produse Philips Avent.
Acum avem deja 1 an si 8 luni,dar încă de la început am folosit produse Philips Avent.Sunt foarte mulțumită de cum a decurs hranirea la biberon..cu tetinele natural..si acum folosim si cănuța, a fost o trecere usoara si plăcută pentru fetița mea!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Baby Bottle Teats SCF657/27 Tetină Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011