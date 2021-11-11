2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Protok za gušću hranu
6+ mjeseci
Ova duda napravljena je od silikona – materijala koji ne sadrži BPA (sukladno EU direktivi 2011/8/EU)
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
Savjetujemo vam da dude Natural koristite samo s bočicama Natural.
4.6
od 5
9
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
11/11/2021
Україна
Качественная, удобная
Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.
Prednosti
коликов стало меньше, прочная
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural
Есинов
21/06/2019
Україна
Лучшая в мире соска и бутылочка!
Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural
AlisaM
01/04/2019
Україна
Отличный продукт!
Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF654/27 Соска Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF654/27 Соска Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011