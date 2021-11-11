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  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu
  • Prirodan način hranjenja na bočicu

Obustavljeno

Philips AventSisač Natural

SCF656/27

4.6
| (9) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Prirodan način hranjenja na bočicu
Sisač Thick Feed tvrtke Philips Avent idealan je za gušću hranu kao što su žitarice ili juhe. Sisač ima inovativni dizajn latica za prirodno zahvaćanje slično zahvaćanju dojke, tako da se dojenje može jednostavno kombinirati s hranjenjem na bočicu.
Pogledajte sve prednosti

Prirodan način hranjenja na bočicu

  • 2 komada

  • Protok za gušću hranu

  • 6+ mjeseci

Duda koja ne sadrži BPA

Duda koja ne sadrži BPA

Ova duda napravljena je od silikona – materijala koji ne sadrži BPA (sukladno EU direktivi 2011/8/EU)

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Napredni sustav sprječavanja kolika s inovativnim dvostrukim ventilom

Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.

Kompatibilne s bočicom Natural tvrtke Philips AVENT

Savjetujemo vam da dude Natural koristite samo s bočicama Natural.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

9

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Prednosti

коликов стало меньше, прочная

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

21/06/2019

Україна

Україна

Лучшая в мире соска и бутылочка!

Лучшая бутылочка Philips Avent Соска Natura в мире! Я всем рекомендую компанию Philips Avent!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF656/27 Соска Natural

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный продукт!

Прекрасная соска, нареканий нет. Хорошо моется в посудомойке, рекомендую!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF654/27 Соска Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF654/27 Соска Natural

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Upozorenja

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011