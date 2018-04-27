2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Spori protok
1 m+
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF652/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF652/27 Natural etetőcumi
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011