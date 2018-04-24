2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Duda za dojenče
0 m+
Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.
Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.
Inovativni dizajn s dvostrukim ventilom smanjuje pojavu kolika i nelagode propuštajući zrak u bočicu, a ne bebin trbuh.
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
demenyv
24/04/2018
Magyarország
Hozzátáplálásnál elengedhetetlen
Hamar szükség volt a hozzátáplálásra, a kisfiam nagyon könnyen elfogadta ezt az etetőcumit, mivel a formája a mellre emlékeztet.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF651/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF651/27 Natural etetőcumi
Hajni88
23/04/2018
Magyarország
Stabil,cseppmentes
Strapabiró. Könnyen tisztitható. Nem folyik. Nem lett cumizavaros a lányom tőle.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF651/27 Natural etetőcumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF651/27 Natural etetőcumi
honia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF651/27 Smoczek Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF651/27 Smoczek Natural
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011