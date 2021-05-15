2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Protok za gušću hranu
6+ mjeseci
Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*
Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.
4.9
od 5
36
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Peti2548
15/05/2021
Česká republika
Dudliky avent
Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)
Prednosti
Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni
Mane
Žádné nejsoi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Miledevce
10/05/2021
Česká republika
Skvela volba
S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.
Prednosti
Velmi kvalitni material
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Hrushanda
26/05/2020
Česká republika
Úžasně funguje
Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík
Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.
Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011