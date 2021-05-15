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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventSisač protiv kolika

SCF636/27

4.9
| (36) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Naš sisač za sprječavanje kolika dizajniran je za neometano hranjenje. Zrak se usmjerava u bočicu, dalje od bebinog trbuha. Rebrasta tekstura sprječava savijanje dude te smanjuje prekide i nelagodu kod hranjenja.
Pogledajte sve prednosti

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 2 komada

  • Protok za gušću hranu

  • 6+ mjeseci

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

36

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dudliky avent

Avent lahvicky i dudliky jsou jediné, které naše dvojčátka mají. Nemůžu si vynachválit. Vše naprosto bez problémů, krmení s aventem je radost :)

Prednosti

Savicka iminuteje prso proto je tak snadné krmeni

Mane

Žádné nejsoi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvela volba

S temito savickami jsem nad miru spokojena. Mala ze zacatku hodne zvracela a tyto savicky spolu s antokolik lahvi a lzickou hodne pomohly.

Prednosti

Velmi kvalitni material

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Úžasně funguje

Po několika odzkoušených lahvičkách jsme zkusili i lahvičku od Aventu. Malý z nich krásné pil a nepolykal vzduch. Nyní už jí i tuhou stravu a tudíž používáme tady tu savičku, do které mu dáváme kašičku. Můžu vřele doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF636/27 Antikolikový dudlík

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Upozorenja

  1. Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.

  2. Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.

  3. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.

  4. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011