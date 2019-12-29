2 godine jamstva
Obustavljeno
2 komada
Sisač s promjenjivim protokom
3+ mjeseci
Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.
Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*
Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.
4.5
od 5
26
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Simkru
29/12/2019
Česká republika
Dio promocije
top produkt!
S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.
Prednosti
tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Bublinka 1
23/12/2019
Česká republika
Dio promocije
Skvělý výrobek
S antikolikovým dudlíkem Avent jsem velmi spokojená. Dcera díky němu netrpí žádnými bolestmi břicha. Je skvělé, že průtok je variabilní, protože už nemusím kupovat další velikosti. Přes průtok číslo 3 se dá pít i kaše. Můžu všem vřele doporučit. Dcera má i šidítka Avent. Jiné nechce. Zřejmě ji připomínají dudlík na flašku.
Prednosti
Variabilní průtok. Tvar dudlíku.
Mane
Teče rychleji, takže při přechodu z dudlíku číslo 2, je třeba třeba být trpělivý, než si dítě zvykne.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Avent123
09/12/2019
Česká republika
Dio promocije
Skvělý výrobek
Dudliky na láhev Avent jsem si vybrala, jelikož jsem používala i u dcery a jsou skvěle. Rada se k nim teď u syna vracím. Mají skvělý tvar. Výrobky Avent jsme si oblíbili a určitě doporučuji dal!
Prednosti
Tvar
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík
Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.
Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.
Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011