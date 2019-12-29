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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventSisač protiv kolika

SCF635/27

4.5
| (26) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Naš sisač za sprječavanje kolika dizajniran je za neometano hranjenje. Zrak se usmjerava u bočicu, dalje od bebinog trbuha. Rebrasta tekstura sprječava savijanje dude te smanjuje prekide i nelagodu kod hranjenja.
Pogledajte sve prednosti

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 2 komada

  • Sisač s promjenjivim protokom

  • 3+ mjeseci

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

26

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

29/12/2019

Česká republika

Česká republika

top produkt!

S tímto produktem jsme velice spokojeni. Malému se z toho pije dobře, materiál vypadá že něco vydrží, tvrdost tak akorát, průtok vyhovující, unikání bublinek a tvar dle očekávání, neprotéká.

Prednosti

tvar, materiál, tvrdost, antikolikové, neprotéká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík

23/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

S antikolikovým dudlíkem Avent jsem velmi spokojená. Dcera díky němu netrpí žádnými bolestmi břicha. Je skvělé, že průtok je variabilní, protože už nemusím kupovat další velikosti. Přes průtok číslo 3 se dá pít i kaše. Můžu všem vřele doporučit. Dcera má i šidítka Avent. Jiné nechce. Zřejmě ji připomínají dudlík na flašku.

Prednosti

Variabilní průtok. Tvar dudlíku.

Mane

Teče rychleji, takže při přechodu z dudlíku číslo 2, je třeba třeba být trpělivý, než si dítě zvykne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík

09/12/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Dudliky na láhev Avent jsem si vybrala, jelikož jsem používala i u dcery a jsou skvěle. Rada se k nim teď u syna vracím. Mají skvělý tvar. Výrobky Avent jsme si oblíbili a určitě doporučuji dal!

Prednosti

Tvar

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF635/27 Antikolikový dudlík

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Upozorenja

  1. Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.

  2. Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.

  3. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.

  4. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011