2 godine jamstva
Obustavljeno
Čašice jednostavno možete označiti i pratiti datume i sadržaj
Za jednostavno spremanje i transport
Idealni za spremanje i prenošenje
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
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Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Provjereni kupac
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.