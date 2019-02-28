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Obustavljeno

Philips Avent VIAKomplet za dječju hranu

SCF613/20

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jedan sustav - mnogo opcija
VIA je višenamjenski sustav za spremanje koji štedi prostor, dizajniran kako bi rastao s vašim djetetom. VIA čašice idealne su za spremanje i transport ukusnih domaćih obroka.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Sustav za spremanje koji ne sadrži BPA

Jedan sustav - mnogo opcija

Jednostavna organizacija

Jednostavna organizacija

Čašice jednostavno možete označiti i pratiti datume i sadržaj

Sustav na navoj, otporan na curenje

Sustav na navoj, otporan na curenje

Za jednostavno spremanje i transport

Savršeno za život u pokretu

Savršeno za život u pokretu

Idealni za spremanje i prenošenje

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

22/12/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 