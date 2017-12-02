ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventBočica za bebe Classic+

SCF574/11

4.7
| (101) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Sustav prozračivanja Airflex i duda naglašene teksture kod naše bočice Classic+ dizajnirani su za maksimalno sprječavanje prekida i neugode kod hranjenja. Zahvaljujući integriranom ventilu protiv kolika, zrak prolazi natrag u bočicu i ne ulazi u bebin trbuščić.
Pogledajte sve prednosti

Dizajn za neometano hranjenje

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • 1 bočica

  • 9 oz / 260 ml

  • Sisač sa sporim protokom

  • 1 m+

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Ventil za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Naš ventil za sprječavanje kolika osmišljen je da drži zrak dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode. Dok se beba hrani, ventil ugrađen u sisač savija se i omogućava prolazak zraka u bočicu kako bi se spriječilo stvaranje vakuuma te ga usmjerava prema donjem dijelu bočice. Zadržava zrak u bočici i dalje od bebinog trbuščića radi smanjenja kolika i nelagode.

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Beba će biti 60 % mirnija tijekom noći*

Philips Avent bočica za sprječavanje kolika umiruje bebu. Bebe koje se hrane s pomoću Philips Avent bočica za sprječavanje kolika 60 % su mirnije noću u odnosu na bebe koje se hrane s pomoću konkurentske bočice za sprječavanje kolika.*

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Rebrasta tekstura sprječava savijanje kako bi hranjenje bilo neometano

Oblik sisača omogućuje sigurno zahvaćanje, a rebrasta tekstura pomaže u sprječavanju savijanja kako bi hranjenje bilo neometano i ugodno.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

101

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

02/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj poizvod je izvrstan

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

25/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljeni novim dizajnom

Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

enostavna in prijetna za uporabo

Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF574/12 Steklenička Classic+

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Bebe stare 2 tjedna hranjene pomoću Philips Avent bočice imale su manje kolika i bile su znatno mirnije noću u usporedbi s bebama hranjenima pomoću druge bočice konkurentskog proizvođača.

  2. Dizajn sisača dokazano sprječava savijanje te gutanje zraka i prekide u hranjenju.

  3. Što su kolike i kako utječu na bebe? Kolike jednim dijelom uzrokuje gutanje zraka tijekom hranjenja, čime se stvara osjećaj nelagode u bebinom probavnom sustavu. Među simptomima su plač i uznemirenost.