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Obustavljeno

Philips AventSCF551/05 Spout Cup

SCF551/05

4.6
| (185) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
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Recenzije

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4.6

od 5

185

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/07/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična flaška

Naš fant je bil poleti star 5m.. ker je bilo zelo vroče mi je bilo prav, da mu k mleku ponudim tudi vodo. Flaška mu je bila zelo zanimiva pri 5m jo drži sam in popije veliko tekočine. Ko flaško obrneš tekočina ne teče sama od sebe kljub temu pa ima velik pretok da se ne trudi preveč. Super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Lonček z ustnikom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Lonček z ustnikom

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Hrneček je skvělý

Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.

Prednosti

Dobře se miminkům drží v ruce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF551/03 Hrneček s hubičkou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF551/03 Hrneček s hubičkou

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro začátky

Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku

Prednosti

Tvar dudáku

Mane

Nevím

Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou

Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou

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