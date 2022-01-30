Lako pijuckanje
Ova čašica s usnikom tvrtke Philips Avent odlična je i za malu djecu i roditelje. Meki silikonski usnik olakšava pijuckanje, a manji broj dijelova olakšava pranje čašice
Lako pijuckanje
7 oz / 200 ml
6+ mjeseci
djevojčica
.
Ventil je ugrađen u usnik te osigurava brzo i jednostavno sastavljanje.
Čašica ima valoviti oblik koji malim rukama omogućava stabilno držanje.
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4.6
od 5
185
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jezevčík
30/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Hrneček je skvělý
Byl to náš první hrneček po kojení a malá si na něj rychle zvykla. Díky postranním ouškům se jí pohodě držel.
Prednosti
Dobře se miminkům drží v ruce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Datum upotrebe 2021-09-30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/03 Hrneček s hubičkou
Datum upotrebe 2021-09-30
Pashticka
07/05/2021
Česká republika
Perfektní pro začátky
Když jsem přestala kojit, začali jsme pít z této lahvičky a bylo to prima. Syn to díky aventu zvládl na jedničku
Prednosti
Tvar dudáku
Mane
Nevím
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Datum upotrebe 2021-01-07
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Datum upotrebe 2021-01-07
Sofča
05/05/2021
Česká republika
Šikovný společník
Hrnečky společnosti Philips jsou šikovnými společníky na cesty i na učení. Dobře se drží v malých ručičkách a zároveň se člověk nemusí bát, že se dítě polije. S touto značkou jsme byli velmi spokojeni jak s lavičkami pro nejmenší, tam teď i s hrnečky.
Prednosti
Dobře se drží, tekutina nevytéká
Mane
O žádných zatím nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Datum upotrebe 2019-05-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF551/05 Hrneček s hubičkou
Datum upotrebe 2019-05-05
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.