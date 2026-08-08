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Oslobodite ruke. Oslobodite svoje vrijeme.
Vaša beba i vrijeme dragocjeni su. Oslobodite ruke uz nosivu izdajalicu bez uporabe ruku Philips Avent Natural Care. Dizajnirana je da oponaša ritam pijenja vaše bebe i pruža performanse kakve imaju modeli koji se upotrebljavaju u bolnicama uz diskretan dizajn otporan na prolijevanje
Izdajalica snage kao kod modela koji se upotrebljavaju u bolnicama oponaša bebin ritam pijenja
Prozirne čašice s unutarnjim svjetlom
Jednostavno čišćenje i sastavljanje uz manje dijelova
Odgovara 99 % mama
Jedinstveni štitnik SkinSense
Naša prva nosiva izdajalica pruža snagu kao kod modela koji se upotrebljavaju u bolnicama, a pritom je lagana i udobno se smješta u grudnjak. Gdje god bili, ona je uz vas. Na kauču, za radnim stolom ili u šetnji. Vaše vrijeme, vaš izbor.
Za razliku od drugih nosivih izdajalica, ne morate birati između slobode kretanja i učinkovitosti. Jedinica motora pruža snagu kakvu imaju modeli koji se upotrebljavaju u bolnicama i koju očekujete od tradicionalne izdajalice, ali u kompaktnoj i nosivoj jedinici. Zahvaljujući punjivoj bateriji možete diskretno i učinkovito izdajati mlijeko gdje god se nalazili.
Naša prva nosiva izdajalica oponaša njihov prirodni ritam pijenja i dva je puta brža od većine drugih izdajalica**. Uostalom, bebe znaju najbolje kako piti! Zato smo ju dizajnirali kako bismo vam pomogli postići optimalno izdajanje mlijeka uz što manje utrošenog vremena.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Dio promocije
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Ova recenzija je napravljena za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ova recenzija je napravljena za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Dio promocije
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Ova recenzija je napravljena za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ova recenzija je napravljena za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Dio promocije
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Učinkovitost se odnosi na tehničke performanse proizvoda.
Odnosi se na učestalost usisa izdajalice.