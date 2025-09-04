2 godine jamstva
Štitnik koji svijetli u mraku
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
0 – 6 mjeseci
Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi osiguravanja vrhunski umirujuće udobnosti.
Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.
Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.
4.9
od 5
354
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Prednosti
Svítí, úchop, tvar.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/13 dudlík
Date of Use 2025-08-04
Moury
22/11/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Prednosti
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF376/14 Dudlík
Date of Use 2022-11-22
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Prednosti
Svítí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-11-20
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama ultra (n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.