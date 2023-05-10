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  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice

Obustavljeno

Philips AventBrzi grijač za bočice

SCF355/07

4.8
| (83) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Naš najbrži grijač za bočice
Onih dana kada ste u žurbi, ovaj grijač za bočice za bebe tvrtke Philips Avent brzo i ravnomjerno zagrijava mlijeko u roku od samo 3 minute. Njime se lako rukuje, a ima praktičnu postavku za odmrzavanje i može se koristiti za zagrijavanje hrane za bebu.
Pogledajte sve prednosti
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Brzo i ravnomjerno zagrijava mlijeko

Naš najbrži grijač za bočice

  • Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka

  • Brzo zagrijavanje

  • Pažljivo odmrzavanje

  • Funkcija za održavanje topline

Bočice za bebe zagrijava za 3 minute

Bočice za bebe zagrijava za 3 minute

Grijač za bočice zagrijat će 150 ml / 5 oz mlijeka za samo 3 minute*.

Zagrijava brzo i jednoliko

Zagrijava brzo i jednoliko

Grijač za bočice zagrijava brzo i ravnomjerno. Neprestanim cirkuliranjem mlijeka koje zagrijava sprječava nastanak vrućih točaka.

Postavka za pažljivo odmrzavanje bočica za bebe

Postavka za pažljivo odmrzavanje bočica za bebe

Grijač za bočice ima praktičnu postavku odmrzavanja. Jednostavno odaberite postavku za odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili dječje hrane koja je sigurnija od odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici i praktičnija od uporabe vode za odmrzavanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

83

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

10/05/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý pomocník, který ušetří kupu času.

S výrobkem jsem velmi spokojená, opravdu rychle, ale co je důležitější ROVNOMĚRNĚ mléko ohřeje. Zatím využíváme jen na mateřské mléko, ale věřím, že bude i skvělým pomocníkem při ohřívání příkrmů. Zkoušela jsem i funkci rozmražení (mateřského mléka), se kterou jsem taktéž velmi spokojena. Výrobek ušetří spoustu času a asi jak ví každá maminka, každá minuta je dobrá, když má dítě hlad :))! Navíc oceňuji funkci udržení teploty a krásný minimalistický design.

Prednosti

Rychlé rovnoměrné ohřívání, funkce rozmražení a udržování teploty, krásný minimalistický design.

Mane

Nemám, co bych vytkla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

super pomocník

Vyhlídla jsem si ho v porodnici a pořídila i domů. Je to super pomocník, hlavě když je člověk unavený v noci a potřebuje rychle ohřát mlíčko pro mrně.

Prednosti

rychlá příprava, snadná manipulace, dostatečný otvor na jakoukoliv nádobu,

Mane

o ničem nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Teplota, jaká má být!

Ohřívač je rychlý na ohřev a perfektní na udržení jídla nebo nápoje při ideální teplotě ke konzumaci. Obzvláště oceňuji přes noc, kdy v ohřívači nechám kojeneckou lahev s vodou a v okamžiku, kdy se dítě vzbudí, přidám jen odmerenou dávku dětského mléka. Zachrání cas i nervy :)

Prednosti

Kvalitní přístroj, tichý chod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. U slučaju =&lt; 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 20 °C / 70 °F u Philips Avent Classic / Natural bočici kapaciteta 260 ml / 9 oz.

  2. Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.