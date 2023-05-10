2 godine jamstva
Obustavljeno
Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka
Brzo zagrijavanje
Pažljivo odmrzavanje
Funkcija za održavanje topline
Grijač za bočice zagrijat će 150 ml / 5 oz mlijeka za samo 3 minute*.
Grijač za bočice zagrijava brzo i ravnomjerno. Neprestanim cirkuliranjem mlijeka koje zagrijava sprječava nastanak vrućih točaka.
Grijač za bočice ima praktičnu postavku odmrzavanja. Jednostavno odaberite postavku za odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili dječje hrane koja je sigurnija od odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici i praktičnija od uporabe vode za odmrzavanje.
4.8
od 5
83
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Terezička2604
10/05/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý pomocník, který ušetří kupu času.
S výrobkem jsem velmi spokojená, opravdu rychle, ale co je důležitější ROVNOMĚRNĚ mléko ohřeje. Zatím využíváme jen na mateřské mléko, ale věřím, že bude i skvělým pomocníkem při ohřívání příkrmů. Zkoušela jsem i funkci rozmražení (mateřského mléka), se kterou jsem taktéž velmi spokojena. Výrobek ušetří spoustu času a asi jak ví každá maminka, každá minuta je dobrá, když má dítě hlad :))! Navíc oceňuji funkci udržení teploty a krásný minimalistický design.
Prednosti
Rychlé rovnoměrné ohřívání, funkce rozmražení a udržování teploty, krásný minimalistický design.
Mane
Nemám, co bych vytkla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Advanced SCF355/09 Rychlý ohřívač lahví
lagerthaa
12/05/2022
Česká republika
super pomocník
Vyhlídla jsem si ho v porodnici a pořídila i domů. Je to super pomocník, hlavě když je člověk unavený v noci a potřebuje rychle ohřát mlíčko pro mrně.
Prednosti
rychlá příprava, snadná manipulace, dostatečný otvor na jakoukoliv nádobu,
Mane
o ničem nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Kristit
11/05/2022
Česká republika
Teplota, jaká má být!
Ohřívač je rychlý na ohřev a perfektní na udržení jídla nebo nápoje při ideální teplotě ke konzumaci. Obzvláště oceňuji přes noc, kdy v ohřívači nechám kojeneckou lahev s vodou a v okamžiku, kdy se dítě vzbudí, přidám jen odmerenou dávku dětského mléka. Zachrání cas i nervy :)
Prednosti
Kvalitní přístroj, tichý chod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/07 Rychlý ohřívač lahví
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
U slučaju =< 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 20 °C / 70 °F u Philips Avent Classic / Natural bočici kapaciteta 260 ml / 9 oz.
Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.