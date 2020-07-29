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  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice
  • Naš najbrži grijač za bočice

Obustavljeno

Philips AventBrzi grijač za bočice

SCF355/00

4.5
| (102) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Naš najbrži grijač za bočice
Onih dana kada ste u žurbi, ovaj grijač za bočice za bebe tvrtke Philips Avent brzo i ravnomjerno zagrijava mlijeko u roku od samo 3 minute. Njime se lako rukuje, a ima praktičnu postavku za odmrzavanje i može se koristiti za zagrijavanje hrane za bebu.
Pogledajte sve prednosti
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Brzo i ravnomjerno zagrijava mlijeko

Naš najbrži grijač za bočice

  • Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka

  • Brzo zagrijavanje

  • Pažljivo odmrzavanje

  • Zagrijava i dječju hranu

Bočice za bebe zagrijava za 3 minute

Bočice za bebe zagrijava za 3 minute

Grijač za bočice zagrijat će 150 ml / 5 oz mlijeka za samo 3 minute*.

Zagrijava brzo i jednoliko

Zagrijava brzo i jednoliko

Grijač za bočice zagrijava brzo i ravnomjerno. Neprestanim cirkuliranjem mlijeka koje zagrijava sprječava nastanak vrućih točaka.

Postavka za pažljivo odmrzavanje bočica za bebe

Postavka za pažljivo odmrzavanje bočica za bebe

Grijač za bočice ima praktičnu postavku odmrzavanja. Jednostavno odaberite postavku za odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili dječje hrane koja je sigurnija od odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici i praktičnija od uporabe vode za odmrzavanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

102

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunska pomoć za mame

Poslije poroda zbog nepovoljnih okolnosti nisam mogla dojiti svoju bebu i svakodnevno spremanje, zagrijavanje mlijeka za mene je predstavljalo veliki problem sve dok nisam nabavila Philips Avent grijač za bočice. Hranjenje od tada, posebno noću je postalo jednostavno,a i tata je mogao uskočiti jer rukovanje s grijačem je jako jednostavno. Posebno me oduševila brzina grijanja i mogućnost da bude u sobi. Danas nakon godine dana još je u velikoj upotrebi jer osim što grijemo bočice sada grijemo i ostalu hranu za bebu, a mogućnosti brzog odmrzavanja je posebna prednost jer baka sa sela nam pripremi domaće proizvode za bebu i zamrzne ih, a mi kad želimo ubacimo ih u grijač i hrana za bebu je u tren spremna...

Prednosti

Kvalitetan, brz, lako održiv i lagan za rukovanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice

28/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Odabrala sam najbolju ocjenu za najbolji i najkvalitetniji grijač bočica! Sviđa mi se što je brz u zagrijavanju bočica, kašica, odmrzava hranu. Lako se održava. Preporučujem svima jer kvaliteta i zadovoljstvo nosi naziv Philips Avent! Sve pohvale!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice

28/07/2020

Slovenija

Slovenija

Enostavna uporaba & odlične funkcije

Grelec je navidezno eleganten in porabi malo prostora. Enostaven za čiščenje in še enostavnejši za uporabo. Različne funkcije gretja in odmrzovanja mami zelo olajsajo delo, saj mleko (pa tudi kasneje sadne/zelenjavne kašice) ustrezno pogrejejo.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Hitri grelnik stekleničk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Hitri grelnik stekleničk

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. U slučaju =&lt; 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 20 °C / 70 °F u Philips Avent Classic / Natural bočici kapaciteta 260 ml / 9 oz.

  2. Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.