2 godine jamstva
Obustavljeno
Zagrijava ravnomj., bez vrućih točaka
Brzo zagrijavanje
Pažljivo odmrzavanje
Zagrijava i dječju hranu
Grijač za bočice zagrijat će 150 ml / 5 oz mlijeka za samo 3 minute*.
Grijač za bočice zagrijava brzo i ravnomjerno. Neprestanim cirkuliranjem mlijeka koje zagrijava sprječava nastanak vrućih točaka.
Grijač za bočice ima praktičnu postavku odmrzavanja. Jednostavno odaberite postavku za odmrzavanje zamrznutog mlijeka ili dječje hrane koja je sigurnija od odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici i praktičnija od uporabe vode za odmrzavanje.
Nagrade
4.5
od 5
102
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jela88
29/07/2020
Hrvatska
Vrhunska pomoć za mame
Poslije poroda zbog nepovoljnih okolnosti nisam mogla dojiti svoju bebu i svakodnevno spremanje, zagrijavanje mlijeka za mene je predstavljalo veliki problem sve dok nisam nabavila Philips Avent grijač za bočice. Hranjenje od tada, posebno noću je postalo jednostavno,a i tata je mogao uskočiti jer rukovanje s grijačem je jako jednostavno. Posebno me oduševila brzina grijanja i mogućnost da bude u sobi. Danas nakon godine dana još je u velikoj upotrebi jer osim što grijemo bočice sada grijemo i ostalu hranu za bebu, a mogućnosti brzog odmrzavanja je posebna prednost jer baka sa sela nam pripremi domaće proizvode za bebu i zamrzne ih, a mi kad želimo ubacimo ih u grijač i hrana za bebu je u tren spremna...
Prednosti
Kvalitetan, brz, lako održiv i lagan za rukovanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice
Gloria Lola
28/07/2020
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Odabrala sam najbolju ocjenu za najbolji i najkvalitetniji grijač bočica! Sviđa mi se što je brz u zagrijavanju bočica, kašica, odmrzava hranu. Lako se održava. Preporučujem svima jer kvaliteta i zadovoljstvo nosi naziv Philips Avent! Sve pohvale!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Brzi grijač za bočice
MamaOfBoy
28/07/2020
Slovenija
Enostavna uporaba & odlične funkcije
Grelec je navidezno eleganten in porabi malo prostora. Enostaven za čiščenje in še enostavnejši za uporabo. Različne funkcije gretja in odmrzovanja mami zelo olajsajo delo, saj mleko (pa tudi kasneje sadne/zelenjavne kašice) ustrezno pogrejejo.
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Hitri grelnik stekleničk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF355/00 Hitri grelnik stekleničk
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
U slučaju =< 150 ml / 5 oz mlijeka pri temperaturi od 20 °C / 70 °F u Philips Avent Classic / Natural bočici kapaciteta 260 ml / 9 oz.
Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.