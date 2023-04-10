2 godine jamstva
Posebno čvrst sisač
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
18+ mjeseci
Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.
Posebno čvrst sisač prati prirodan oblik nepca, zubi i desni.
Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji ima široke medicinske primjene, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.
4.9
od 5
144
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kim0
10/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Ekstra dude
Preporuka svi malisama koji su ko i moja zvrkica ovisni o dudi iako ima 2 godine
Prednosti
Sve
Mane
Cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Kusa123
10/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Duda za manjeg a i za starijeg
Dudu voli moj sin od 2 i pol godine, pokusavamo ukinut ali jednostavno se neda, duda je tu i ne zeli zamjenu, dolazi uskoro braco pa ako i ukinemo dudu on ce krast braci pa se tako generacija dude nastavlja. Jako su mekane i lagane za cistiti, moj sin obozava i nadam se da nece krast braci uskoro kad se rodi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Mamadama
09/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Najbolje dude
Najbolje po preporuci i pedijatra i svih oko nas i zaista jesu. A motivi su prekrasni. Curica ih obožava.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ultra air SCF349/12 Duda varalica
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.