2 godine jamstva
Obustavljeno
Plišana životinja s dudom "ultra soft"
0 m+
Ortodontske, ne sadrže BPA
1x snuggle i 1x duda za bebe, 0 – 6 mj.
Nema više traženja duda! Zahvaljujući plišanoj životinji dudu je lako pronaći.
Bebe će uživati u dodatnoj udobnosti dok se maze s plišanim životinjama. Plišane životinje napravljene su od meke tkanine, a njihove šape malo su teže tako da duda ostaje na mjestu.
Plišana životinja kompatibilna je sa svim Philips Avent dudama varalicama. To vam omogućuje kombiniranje i usklađivanje te kreiranje proizvoda koji odgovara bebi.
5.0
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Noni1021
08/12/2020
Magyarország
Megnyugtatja a kisbabám
Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF348/11 ultra soft snuggle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF348/11 ultra soft snuggle
Daria 27
29/07/2020
România
Cea mai bună marca de suzeta este cea philips
Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara
Prednosti
Super buna
Mane
Nici unul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle
Anca23
24/07/2020
România
Recenzie din Campania Philips
Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Prema rezultatima istraživanja potrošača u SAD-u (112 majki) 2016., 96 % majki izjavilo je da štitnik ostavlja manje tragova na koži i manje nadražuje kožu
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica "ultra soft" i "ultra air" posebne teksture
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja