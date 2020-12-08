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  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu
  • Svako maženje pruža još veću ugodu

Obustavljeno

Philips Avent"ultra soft" snuggle

SCF348/13

5
| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svako maženje pruža još veću ugodu
Philips Avent "ultra soft" snuggle plišana je životinja s ultra soft dudom varalicom. Lagana je, tako da je možete držati blizu bebe kako bi se osjećala sigurno. Lako ju je pronaći i odvojiti od dude, za čišćenje bez muke.
Pogledajte sve prednosti
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preporučuju mame diljem svijeta1

Uključuje "ultra soft" dudu varalicu

Svako maženje pruža još veću ugodu

  • Plišana životinja s dudom "ultra soft"

  • 0 m+

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 1x snuggle i 1x duda za bebe, 0 – 6 mj.

Vama i vašoj bebi lakše je pronaći dudu

Vama i vašoj bebi lakše je pronaći dudu

Nema više traženja duda! Zahvaljujući plišanoj životinji dudu je lako pronaći.

Bebe će uživati u dodatnoj udobnosti svakim maženjem

Bebe će uživati u dodatnoj udobnosti svakim maženjem

Bebe će uživati u dodatnoj udobnosti dok se maze s plišanim životinjama. Plišane životinje napravljene su od meke tkanine, a njihove šape malo su teže tako da duda ostaje na mjestu.

Plišana životinja kompatibilna je sa svim Philips Avent dudama varalicama

Plišana životinja kompatibilna je sa svim Philips Avent dudama varalicama

Plišana životinja kompatibilna je sa svim Philips Avent dudama varalicama. To vam omogućuje kombiniranje i usklađivanje te kreiranje proizvoda koji odgovara bebi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF348/11 ultra soft snuggle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Prednosti

Super buna

Mane

Nici unul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF348/13 ultra soft snuggle

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Prema rezultatima istraživanja potrošača u SAD-u (112 majki) 2016., 96 % majki izjavilo je da štitnik ostavlja manje tragova na koži i manje nadražuje kožu

  2. Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica "ultra soft" i "ultra air" posebne teksture

  3. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  4. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  5. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja