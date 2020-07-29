2 godine jamstva
Ubija 99,9% štetnih bacila
Sterilizira za 2 minute
Prima 4 bočice tvrtke Philips Avent
Odgovara većini mikrovalnih pećnica
Pomoću parnog sterilizatora za uporabu u mikrovalnoj pećnici koji ubija 99,9 % bacila i bakterija možete sterilizirati bočice za bebe i druge proizvode za samo 2 minute. Naravno, točno trajanje ciklusa ovisi o snazi mikrovalne pećnice. 2 minute pri 1200 – 1850 W, 4 minute pri 850 – 1100 W, 6 minuta pri 500 – 800 W.
Parni sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici dokazano ubija 99,9 % bacila i bakterija.*
Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako ne otvorite poklopac.
4.9
od 5
85
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tinkica
29/07/2020
Hrvatska
Proizvod je neophodan za roditelje sa malom bebom!
Izuzetno lako korištenje, vrlo brzo steriliziranje i to više bočica, također i dudica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici
Gloglo
06/01/2018
Hrvatska
Preporučujem
Jednostavan i brz za upotrebu. Vrlo koristan za sterilizaciju flašica, izdajalica, duda. Olakšava puno samim time štoesterilizirani predmeti ostaju u sterilizator i spremni su za kasniju upotrebu. Jedino pripazite da vam stane u mikrovalnu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF281/05 Microwave sterilizer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF281/05 Microwave sterilizer
Hahahe
16/02/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Sterizator
Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultati ispitivanja dobiveni su u neovisnom ispitnom laboratoriju
Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira