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  • Lako sterilizirajte, bilo gdje
  • Lako sterilizirajte, bilo gdje
  • Lako sterilizirajte, bilo gdje
  • Lako sterilizirajte, bilo gdje
  • Lako sterilizirajte, bilo gdje
  • Lako sterilizirajte, bilo gdje
  • Lako sterilizirajte, bilo gdje

Philips AventSterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

SCF281/02

4.9
| (85) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Lako sterilizirajte, bilo gdje
Gdje god se našli, sterilizirajte bočice i dodatke za bebu brzo i sigurno. Naš prenosivi dizajn dovoljno je lagan da ga možete ponijeti sa sobom te dovoljno velik da u njega stanu 4 bočice i dodataka.
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Lako sterilizirajte, bilo gdje

  • Ubija 99,9% štetnih bacila

  • Sterilizira za 2 minute

  • Prima 4 bočice tvrtke Philips Avent

  • Odgovara većini mikrovalnih pećnica

Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici spreman je za samo 2 minute

Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici spreman je za samo 2 minute

Pomoću parnog sterilizatora za uporabu u mikrovalnoj pećnici koji ubija 99,9 % bacila i bakterija možete sterilizirati bočice za bebe i druge proizvode za samo 2 minute. Naravno, točno trajanje ciklusa ovisi o snazi mikrovalne pećnice. 2 minute pri 1200 – 1850 W, 4 minute pri 850 – 1100 W, 6 minuta pri 500 – 800 W.

Ubija 99,9 % mikroba*

Ubija 99,9 % mikroba*

Parni sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici dokazano ubija 99,9 % bacila i bakterija.*

Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata

Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata

Sadržaj ostaje sterilan do 24 sata ako ne otvorite poklopac.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

85

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je neophodan za roditelje sa malom bebom!

Izuzetno lako korištenje, vrlo brzo steriliziranje i to više bočica, također i dudica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizator za uporabu u mikrovalnoj pećnici

06/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem

Jednostavan i brz za upotrebu. Vrlo koristan za sterilizaciju flašica, izdajalica, duda. Olakšava puno samim time štoesterilizirani predmeti ostaju u sterilizator i spremni su za kasniju upotrebu. Jedino pripazite da vam stane u mikrovalnu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF281/05 Microwave sterilizer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF281/05 Microwave sterilizer

16/02/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Sterizator

Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Rezultati ispitivanja dobiveni su u neovisnom ispitnom laboratoriju

  2. Tijekom prijelaznog razdoblja primljena ambalaža može biti na bazi starog ili novog papira