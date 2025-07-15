2 godine jamstva
1 šalica
5 oz / 150 ml
6+ mjeseci
Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.
Svaka se beba drugačije hrani i razvija vlastitim tempom. Osmislili smo niz brzina protoka tako da možete pronaći onu koja savršeno odgovara vašoj bebi i personalizirati svoju bočicu. Svi sisači Natural Response izrađeni su od mekanog silikona.
Prešli smo na navigacijski sustav utemeljen na brzini protoka. Započnite sa sisačem koji se isporučuje s bočicom. Pokušajte primijeniti manju brzinu protoka ako mlijeko curi iz bebinih usta ili ako se beba zagrcava. Pokušajte primijeniti veću brzinu ako se beba igra sa sisačem umjesto da pije ili ako djeluje frustrirano. Dok provodimo ovu nadogradnju, možete dobiti bilo koji model pakiranja.
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4.8
od 5
33
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Agg198720
15/07/2025
Polska
Dio promocije
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Prednosti
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Mane
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Dio promocije
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Prednosti
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Dio promocije
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Prednosti
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011