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  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu
  • Olakšajte bebi prelazak na čašicu

Philips Avent Natural ResponseČašica za pomoć pri prelasku s bočice

SCF263/61

4.8
| (33) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Olakšajte bebi prelazak na čašicu
Natural komplet pomaže vašoj bebi da prijeđe s bočice na svoju prvu čašicu. Udobne ručke omogućuju bebi da sama drži bočicu dok pije iz poznatog sisača.
Pogledajte sve prednosti
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Olakšajte bebi prelazak na čašicu

  • 1 šalica

  • 5 oz / 150 ml

  • 6+ mjeseci

Pronalaženje pravog sisača je važno

Pronalaženje pravog sisača je važno

Ako vaše novorođenče ne uzima dovoljno mlijeka tijekom hranjenja ili ima poteškoća s uzimanjem mlijeka, prebacite se na sisač s većim protokom. Ako se problemi s hranjenjem nastave, obratite se zdravstvenom stručnjaku.

Odaberite odgovarajuću brzinu protoka sisača za vašu bebu

Odaberite odgovarajuću brzinu protoka sisača za vašu bebu

Svaka se beba drugačije hrani i razvija vlastitim tempom. Osmislili smo niz brzina protoka tako da možete pronaći onu koja savršeno odgovara vašoj bebi i personalizirati svoju bočicu. Svi sisači Natural Response izrađeni su od mekanog silikona.

Isti proizvodi, nova navigacija

Isti proizvodi, nova navigacija

Prešli smo na navigacijski sustav utemeljen na brzini protoka. Započnite sa sisačem koji se isporučuje s bočicom. Pokušajte primijeniti manju brzinu protoka ako mlijeko curi iz bebinih usta ili ako se beba zagrcava. Pokušajte primijeniti veću brzinu ako se beba igra sa sisačem umjesto da pije ili ako djeluje frustrirano. Dok provodimo ovu nadogradnju, možete dobiti bilo koji model pakiranja.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

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4.8

od 5

33

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Agg198720

15/07/2025

Polska

Dio promocije

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Prednosti

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Mane

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Milena64172

25/06/2025

Polska

Dio promocije

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Prednosti

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Lilaakar1

16/06/2025

Polska

Dio promocije

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Prednosti

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011