2 godine jamstva
Obustavljeno
Zagrijava mlijeko dok ste u pokretu
Brzo zagrijavanje
Zaštitni poklopac vrča
Zagrijava i dječju hranu
Nije potrebno napajanje. Ovo je grijač za bočice koji možete nositi svuda. Prokuhana voda u termosici ostaje vruća do 6 sati, a možete ga koristiti za zagrijavanje više bočica.
Grijač za bočice može zagrijati 6 oz mlijeka za samo 2,5 minuta*.
Poklopac za lako izlijevanje dizajniran je kako bi spriječio prolijevanje dok ste u pokretu. Jasno naznačuje položaj za otvaranje/zatvaranje i lako se čisti.
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Sve što treba aktivnoj mami
Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu
ZuziDungi
19/12/2017
Česká republika
Výborný pomocník na cesty
Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.
Ova recenzija je napravljena za SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Ova recenzija je napravljena za SCF256 Ohřívač lahví na cesty
Cristina37
07/05/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane
Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta.
U slučaju bočice kapaciteta 180 ml (6 oz) i temperature od 20 ºC
Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.