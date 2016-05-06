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  • Zagrijava bilo gdje, bilo kada

Obustavljeno

Philips AventGrijač za bočice za uporabu u pokretu

SCF256

4.8
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zagrijava bilo gdje, bilo kada
Kada bebu trebate nahraniti dok ste u pokretu, ovaj grijač za bočice omogućava zagrijavanje mlijeka bilo kada i bilo gdje. Prokuhana voda u termosici ostaje vruća do 6 sati, a bočice se mogu zagrijati u roku od 2,5 minuta.
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marka koju preporučuju majke diljem svijeta1

Zagrijava bilo gdje, bilo kada

  • Zagrijava mlijeko dok ste u pokretu

  • Brzo zagrijavanje

  • Zaštitni poklopac vrča

  • Zagrijava i dječju hranu

Toplinsko zagrijavanje bočica za toplo mlijeko dok ste u pokretu

Nije potrebno napajanje. Ovo je grijač za bočice koji možete nositi svuda. Prokuhana voda u termosici ostaje vruća do 6 sati, a možete ga koristiti za zagrijavanje više bočica.

Tople bočice za bebe za samo 2,5 minuta

Tople bočice za bebe za samo 2,5 minuta

Grijač za bočice može zagrijati 6 oz mlijeka za samo 2,5 minuta*.

Poklopac za lako izlijevanje

Poklopac za lako izlijevanje

Poklopac za lako izlijevanje dizajniran je kako bi spriječio prolijevanje dok ste u pokretu. Jasno naznačuje položaj za otvaranje/zatvaranje i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sve što treba aktivnoj mami

Grijač je jednostavan za upotrebu u pokretu, ali i kod kuće. Svakako bih ga preporučila svim mamama koje vole biti vani, ali žele uz sebe imati uvijek spremnu bočicu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF256 Grijač za bočice za uporabu u pokretu

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník na cesty

Malá nedávno přešla z mateřského na um a jelikož je velmi netrpělivá, musím mléko připravit rychle. V tomhle mi tento ohřívač láhví velmi pomohl.

Ova recenzija je napravljena za SCF256 Ohřívač lahví na cesty

Ova recenzija je napravljena za SCF256 Ohřívač lahví na cesty

07/05/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

“Recenzie din Campania Philips” Este un produs bun. Apa este mentinuta calda mult timp in interiorul termosului. L-am folosit la prepararea laptelui dar si la incalzirea borcanelelor cu mancare in timpul deplasarilor. Cana cu capac in care se poate introduce borcanelul cu mancare este foarte utila, ajuta mult la incalzirea continutului. Sunt foarte multumita si il recomand.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF256 Încălzitor termic pentru biberoane

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Upozorenja

  1. Na temelju internetske ankete o zadovoljstvu potrošača provedene na globalnoj razini 2023. godine u kojoj je sudjelovalo 10 109 korisnika robnih marki i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. U slučaju bočice kapaciteta 180 ml (6 oz) i temperature od 20 ºC

  2. Grijač bočica ne može se koristiti za zagrijavanje Philips Avent vrećica za spremanje izdojenog mlijeka niti bočica od 2 oz / 60 ml.