2 godine jamstva
Obustavljeno
20 noćnih jastučića
Philips Avent jastučići za dojke šireg su oblika i deblje jezgre pa imaju povećanu moć upijanja. Dvostruke ljepljive trake jastučić drže čvrsto na mjestu.
Pruža dodatnu zaštitu dok ležite.
Philips Avent jastučići za dojke imaju više slojeva radi odličnog upijanja.
4.8
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Týnuše
28/05/2018
Česká republika
Vhodné na cesty
Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
eveeve
17/12/2017
Česká republika
Paráda
Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Venduliinka
15/12/2017
Česká republika
Tento produkt odpovídá popisu.
Vložky jsou měkké a pohodlné, takže v podprsence nezavází a skvěle sajou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.