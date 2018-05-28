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Obustavljeno

Philips AventJednokratni jastučići za dojke

SCF253/20

4.8
| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ugodno, za cijelu noć
Jedinstveni Philips Avent jastučići za dojke SCF253/20 posebno su dizajnirani kako bi vam pružali ugodan osjećaj suhoće dok spavate.
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Jastučići za grudi tijekom noći

Ugodno, za cijelu noć

  • 20 noćnih jastučića

Zaštita tijekom noći

Zaštita tijekom noći

Philips Avent jastučići za dojke šireg su oblika i deblje jezgre pa imaju povećanu moć upijanja. Dvostruke ljepljive trake jastučić drže čvrsto na mjestu.

Zaštita od curenja oko cijelog jastučića

Zaštita od curenja oko cijelog jastučića

Pruža dodatnu zaštitu dok ležite.

Izuzetna suhoća

Izuzetna suhoća

Philips Avent jastučići za dojke imaju više slojeva radi odličnog upijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Vhodné na cesty

Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Paráda

Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt odpovídá popisu.

Vložky jsou měkké a pohodlné, takže v podprsence nezavází a skvěle sajou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 