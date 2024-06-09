2 godine jamstva
Obustavljeno
Izuzetno meka i fleksibilna
0-6 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Osjetljiva koža treba dodatnu njegu. Naš fleksibilni štitnik omogućuje dudi praćenje prirodnog oblika bebinog lica radi udobnog prianjanja. Na bebinoj koži bit će manje tragova i iritacija.
Naš zaobljeni štitnik svodi pritisak na najmanju mjeru pa je sisanje nježno za bebine obraze.
Kada smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice Philips Avent ultra soft i ultra air.
Nagrade
4.9
od 5
345
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kata97
09/06/2024
Hrvatska
Odlične dude varalice!
Sve preporuke za ovaj proizvod,koristimo ga od prvoga dana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Buz22
09/06/2024
Hrvatska
Super
Prezadovoljna sam kvalitetom i preporučujem svakom roditelje. Jako je dobro za djecu i sigurno je
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica
Zz22
09/06/2024
Hrvatska
Odličan
Jako sam zadovoljna kvalitetom i preporučujem svakom roditelju koji ima novorođenče
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica
Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Razvijeno u suradnji s medicinskim stručnjacima i majkama
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća Philips Avent sisače duda varalica ultra air i ultra soft posebne teksture.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
85 % ispitanih majki smatra ovu dudu mekšom od osam usporedivih modela drugih vodećih robnih marki, prema neovisnom istraživanju, SAD, veljača 2017.