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  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
  • Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe

Obustavljeno

Philips Avent"ultra soft" duda varalica

SCF222/20

4.9
| (345) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe
"Ultra soft" Philips Avent duda varalica pazi na nježnu kožu vaše bebe. Izrazito meki, fleksibilni štitnik prati oblik bebinih obraza, ostavljajući manje tragova i uzrokujući manje iritacija kože kako bi beba ugodnije sisala.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Fleksibilni štitnik za udobno prianjanje

Najmekša duda za osjetljivu kožu vaše bebe

  • Izuzetno meka i fleksibilna

  • 0-6 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Meki, fleksibilni štitnik za manje tragova na koži i manje iritacija

Meki, fleksibilni štitnik za manje tragova na koži i manje iritacija

Osjetljiva koža treba dodatnu njegu. Naš fleksibilni štitnik omogućuje dudi praćenje prirodnog oblika bebinog lica radi udobnog prianjanja. Na bebinoj koži bit će manje tragova i iritacija.

Zaobljeni štitnik za dodatnu udobnost svaki dan

Zaobljeni štitnik za dodatnu udobnost svaki dan

Naš zaobljeni štitnik svodi pritisak na najmanju mjeru pa je sisanje nježno za bebine obraze.

Obožavaju je bebe diljem svijeta*

Obožavaju je bebe diljem svijeta*

Kada smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice Philips Avent ultra soft i ultra air.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-961244

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

345

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

09/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlične dude varalice!

Sve preporuke za ovaj proizvod,koristimo ga od prvoga dana.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

09/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super

Prezadovoljna sam kvalitetom i preporučujem svakom roditelje. Jako je dobro za djecu i sigurno je

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/09 Duda varalica

09/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Jako sam zadovoljna kvalitetom i preporučujem svakom roditelju koji ima novorođenče

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica

Ova recenzija je napravljena za ultra soft SCF091/18 Duda varalica

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Razvijeno u suradnji s medicinskim stručnjacima i majkama

  2. Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća Philips Avent sisače duda varalica ultra air i ultra soft posebne teksture.

  3. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  4. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  5. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  6. 85 % ispitanih majki smatra ovu dudu mekšom od osam usporedivih modela drugih vodećih robnih marki, prema neovisnom istraživanju, SAD, veljača 2017.