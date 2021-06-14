2 godine jamstva
Obustavljeno
Za osnovne potrebe za umirivanjem
6-18 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
Naš sigurnosni prsten omogućuje vam da lako izvadite bebinu dudu u bilo koje vrijeme. Čak ga i male ruke mogu uhvatiti!
4.8
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Aleaos
14/06/2021
Hrvatska
Najbolja duda
Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Duda varalica Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Duda varalica Classic
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.