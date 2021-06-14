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  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
  • Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

Obustavljeno

Philips AventDuda varalica Classic

SCF197/22

4.8
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem
Duda varalica Philips Avent Classic pomaže u kontinuiranom zadovoljavanju osnovnih potreba vašeg malenog za umirivanjem. Dostupna u širokom rasponu boja, naša ortodontska sklopiva duda prati prirodni razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda varalica svijetlog, živopisnog dizajna

Dizajnirana za svakodnevne bebine potrebe za umirivanjem

  • Za osnovne potrebe za umirivanjem

  • 6-18 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Sigurnosni prsten za lako vađenje

Sigurnosni prsten za lako vađenje

Naš sigurnosni prsten omogućuje vam da lako izvadite bebinu dudu u bilo koje vrijeme. Čak ga i male ruke mogu uhvatiti!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Duda varalica Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Duda varalica Classic

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.

Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  3. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  4. Proizvođač godine 2014.