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  • Ortodontske za maksimalnu udobnost
  • Ortodontske za maksimalnu udobnost
  • Ortodontske za maksimalnu udobnost
  • Ortodontske za maksimalnu udobnost
  • Ortodontske za maksimalnu udobnost
  • Ortodontske za maksimalnu udobnost
  • Ortodontske za maksimalnu udobnost

Obustavljeno

Philips AventDuda varalica Classic

SCF196/18

5
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ortodontske za maksimalnu udobnost
Ortodontske, sklopive i simetrične dude tvrtke Philips Avent prate prirodan razvoj djetetovog nepca, zuba i desni. Sve dude varalice tvrtke Philips Avent napravljene su od silikona i nemaju miris niti okus. Ponuda boja podložna je promjeni.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda varalica svijetlog, živopisnog dizajna

Ortodontske za maksimalnu udobnost

  • 0-6 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Sigurnosni prsten

Sigurnosni prsten

Omogućava jednostavno vađenje dude tvrtke Philips Avent u bilo kojem trenutku

Ortodontska, simetrična sklopiva duda

Ortodontska, simetrična sklopiva duda

Plosnate simetrične Philips Avent dude varalice u obliku kapi prate prirodan razvoj nepca, zuba i desni vašeg djeteta, čak i ako se u ustima okrene naopako.

Praktične silikonske dude

Praktične silikonske dude

Silikonska Philips Avent duda nema miris niti okus pa je veća vjerojatnost da će je beba prihvatiti. Silikon je gladak, proziran, lako se čisti i ne lijepi se. Duda je čvrsta, dugotrajna i neće izgubiti oblik ili boju tijekom vremena.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejoblíbenější dudlík u syna

Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Šidítko Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Šidítko Classic

19/11/2019

Україна

Україна

Чудова, та легка у використанні

Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic

10/07/2019

Україна

Україна

Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!

Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.