2 godine jamstva
Obustavljeno
0-6 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Omogućava jednostavno vađenje dude tvrtke Philips Avent u bilo kojem trenutku
Plosnate simetrične Philips Avent dude varalice u obliku kapi prate prirodan razvoj nepca, zuba i desni vašeg djeteta, čak i ako se u ustima okrene naopako.
Silikonska Philips Avent duda nema miris niti okus pa je veća vjerojatnost da će je beba prihvatiti. Silikon je gladak, proziran, lako se čisti i ne lijepi se. Duda je čvrsta, dugotrajna i neće izgubiti oblik ili boju tijekom vremena.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Šidítko Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF196/18 Пустушка Classic
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.