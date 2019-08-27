2 godine jamstva
Obustavljeno
S dudom otpornom na zagriz
18+ mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Ova duda varalica dizajnirana je posebno za starije bebe.*
Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
70
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Didi40
27/08/2019
Hrvatska
Jako smo zadovoljni dudekom
Preporuka svima koji žele da beba bude sretna a roditelji sigurni u kvalitetu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dude varalice Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dude varalice Freeflow
Martinamama
24/03/2019
Česká republika
Dio promocije
Bez dudlíku Avent neusínáme
Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dudlíky Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dudlíky Freeflow
indigy
05/03/2019
Česká republika
Dio promocije
Pusinka bez otlaků
Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF186/25 Dudlíky Freeflow
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
ova duda varalica ne bi se trebala koristiti kao glodalica. Otporna je na povremene zagrize.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.