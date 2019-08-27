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  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
  • Podržava rast i razvoj vašeg djeteta

Obustavljeno

Philips AventDude varalice Freeflow

SCF186/24

4.9
| (70) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podržava rast i razvoj vašeg djeteta
Duda varalica Philips Avent 18m+ podržava razvoj vašeg djeteta i njegove promjenjive potrebe za umirivanjem. Duda otporna na zagriz prati razvoj zuba i desni, istovremeno i dalje umirujući dijete. Dostupna je u asortimanu privlačnih dizajna i boja.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda otporna na zagriz

Podržava rast i razvoj vašeg djeteta

  • S dudom otpornom na zagriz

  • 18+ mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 2 u pakiranju

Duda otporna na zagriz za malu djecu

Duda otporna na zagriz za malu djecu

Ova duda varalica dizajnirana je posebno za starije bebe.*

Dodatni otvori za zrak omogućuju disanje bebine kože

Dodatni otvori za zrak omogućuju disanje bebine kože

Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Napravljeno u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu

Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

70

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

27/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako smo zadovoljni dudekom

Preporuka svima koji žele da beba bude sretna a roditelji sigurni u kvalitetu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dude varalice Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dude varalice Freeflow

24/03/2019

Česká republika

Česká republika

Bez dudlíku Avent neusínáme

Od narození jsme vyzkoušeli spoustu značek a tvarů dudlíků. Philips Avent, krásně drží dítku v puse, má pěkný design a jde snadno vyčistit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dudlíky Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF186/24 Dudlíky Freeflow

05/03/2019

Česká republika

Česká republika

Pusinka bez otlaků

Konečně nemá malá otlaky po dudlíku. Je prima, že se dá zachytit, dudlá se jí dobře, přijala ho hned, přestože byla zvyklá na jinou značku. I design je hezký. Doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF186/25 Dudlíky Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF186/25 Dudlíky Freeflow

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  2. ova duda varalica ne bi se trebala koristiti kao glodalica. Otporna je na povremene zagrize.

  3. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  4. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  5. Proizvođač godine 2014.