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  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke
  • Drži dudu nadohvat ruke

Obustavljeno

Kopča za dudu

SCF185/00

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Drži dudu nadohvat ruke
Uz kopču za dudu varalicu tvrtke Philips Avent duda će uvijek biti blizu bebe i ostat će čista. Kopča za dudu varalicu dizajnirana je za jednostavno pričvršćivanje i neće ostaviti tragove na bebinoj odjeći. Dostupna je u tri moderne boje.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Duda modernih, živopisnih uzoraka

Drži dudu nadohvat ruke

  • 0 m+

Jednostavno se pričvršćuje

Izuzetno veliko otvaranje kopče za dudu olakšava njezino pričvršćivanje na bebinu odjeću jednom rukom

Nježna za odjeću

Kopča ne ostavlja tragove na bebinoj odjeći

Pametni dizajn

Odgovara svim dudama s prstenastim drškama

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Spona na dudlík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Spona na dudlík

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки

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  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 