2 godine jamstva
Obustavljeno
0 m+
Izuzetno veliko otvaranje kopče za dudu olakšava njezino pričvršćivanje na bebinu odjeću jednom rukom
Kopča ne ostavlja tragove na bebinoj odjeći
Odgovara svim dudama s prstenastim drškama
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Spona na dudlík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Spona na dudlík
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF185/00 Кліпса для пустушки
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine