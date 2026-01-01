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  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
  • Dizajnirane za zdrav oralni razvoj

Obustavljeno

Philips AventNapredne ortodontske dude varalice

SCF184/14

Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
Napredna ortodontska duda Philips Avent SCF184/14 dizajnirana je za zdrav oralni razvoj. Sve naše dude varalice napravljene su od silikona i nemaju ni miris ni okus. Ponuda boja podložna je promjeni.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Razvijene u suradnji s vodećim ortodontom dr. Hagemannom

Dizajnirane za zdrav oralni razvoj

  • 6-18 mjeseci

Jedinstvena "krilca"

Jedinstvena "krilca"

Napredna ortodontska duda s jedinstvenim krilcima koja smanje pritisak na desni i zube u razvoju. Krilca dudu čine širom, čime se pritisak koji nastaje uslijed bebinog sisanja ravnomjernije raspodjeljuje, što znači manji pritisak po pojedinačnom zubu.

Duda posebnog oblika

Duda posebnog oblika

Duda je oblikovana tako da održava bebin jezik u prirodnom položaju.

Higijenski poklopac koji se lako postavlja

Higijenski poklopac koji se lako postavlja

Održava higijenu steriliziranih duda.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.