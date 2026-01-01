2 godine jamstva
Obustavljeno
SCF184/14
6-18 mjeseci
Napredna ortodontska duda s jedinstvenim krilcima koja smanje pritisak na desni i zube u razvoju. Krilca dudu čine širom, čime se pritisak koji nastaje uslijed bebinog sisanja ravnomjernije raspodjeljuje, što znači manji pritisak po pojedinačnom zubu.
Duda je oblikovana tako da održava bebin jezik u prirodnom položaju.
Održava higijenu steriliziranih duda.
Recenzije
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.