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SCF184/13
Dizajnirane za zdrav oralni razvoj
Philips Avent napredna ortodontska duda SCF184/13 dizajnirana je za zdrav oralni razvoj. Sve naše dude varalice napravljene su od silikona i nemaju ni miris ni okus. Ponuda boja podložna je promjeni.
0-6 mjeseci
Napredna ortodontska duda s jedinstvenim krilcima koja smanje pritisak na desni i zube u razvoju. Krilca dudu čine širom, čime se pritisak koji nastaje uslijed bebinog sisanja ravnomjernije raspodjeljuje, što znači manji pritisak po pojedinačnom zubu.
Duda je oblikovana tako da održava bebin jezik u prirodnom položaju.
Održava higijenu steriliziranih duda.
Recenzije
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.