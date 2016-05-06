2 godine jamstva
Obustavljeno
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak
0-6 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.
Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na Philips Avent dude i saznali smo da 9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice.*
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
4.7
od 5
19
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Odlična duda
Uzeli smo ju po preporuci prijateljica i pokazala se odličnom! Prihvačena je iz prve!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF180/23 Dude varalice Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF180/23 Dude varalice Freeflow
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF180/23 Dudlíky Freeflow
AdrianaI
06/06/2019
România
Foarte utila
Fetita a aceptat suzeta imediat si o folosim ori de cate ori vrem sa o calmam. Designul este placut si ergonomic.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF180/23 Suzete cu flux liber
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF180/23 Suzete cu flux liber
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.
Proizvođač godine 2014.